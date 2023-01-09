В ХМАО резко подорожает загородная недвижимость

10 января 2023 в 08:47 Размер текста - 17 +

Аналитики предрекают рост цен на загородную недвижимость более чем на 15% Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В ХМАО ожидают резкого подорожания загородной недвижимости. Из-за растущего спроса на частные дома аналитики предрекают подъем цен более чем на 15%. Об этом URA.RU рассказали в федеральном агентстве «Этажи». «Спрос на загородную недвижимость продолжит расти, в том числе из-за того, что цена квадратного метра в загородных домах в 1,2-2 раза ниже, чем в квартирах. При этом на рынке появляется все больше доступных кредитных программ для покупки земельного участка», — поясняет агентству ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов. При этом эксперт считает, что из-за этого цены на недвижимость резко пойдут вверх. «Нельзя исключать, что растущий спрос на загородную недвижимость, весной может привести к более существенному росту цен в этом сегменте превышающем 10-15%», — добавляет эксперт. По мнению аналитика, новая волна активности покупателей загородного жилья ожидается в феврале—марте. Именно тогда планируется традиционная индексация размера материнского капитала. «Семьи с детьми начнут более активно присматривать варианты домов для покупки», — говорит Иванов. Ранее URA.RU рассказывало об элитной недвижимости, которую так и не купили в прошлом году. Среди них необычное жилье с золотым туалетом и даже особняк с собственными кинотеатрами. В подборку агентство включило их фотографии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО ожидают резкого подорожания загородной недвижимости. Из-за растущего спроса на частные дома аналитики предрекают подъем цен более чем на 15%. Об этом URA.RU рассказали в федеральном агентстве «Этажи». «Спрос на загородную недвижимость продолжит расти, в том числе из-за того, что цена квадратного метра в загородных домах в 1,2-2 раза ниже, чем в квартирах. При этом на рынке появляется все больше доступных кредитных программ для покупки земельного участка», — поясняет агентству ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов. При этом эксперт считает, что из-за этого цены на недвижимость резко пойдут вверх. «Нельзя исключать, что растущий спрос на загородную недвижимость, весной может привести к более существенному росту цен в этом сегменте превышающем 10-15%», — добавляет эксперт. По мнению аналитика, новая волна активности покупателей загородного жилья ожидается в феврале—марте. Именно тогда планируется традиционная индексация размера материнского капитала. «Семьи с детьми начнут более активно присматривать варианты домов для покупки», — говорит Иванов. Ранее URA.RU рассказывало об элитной недвижимости, которую так и не купили в прошлом году. Среди них необычное жилье с золотым туалетом и даже особняк с собственными кинотеатрами. В подборку агентство включило их фотографии.