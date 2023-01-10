Боец ЧВК «Вагнер» из Пермского края погиб на спецоперации

10 января 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

Солдат погиб на спецоперации (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец деревни Прокино Пермского края Иван Степин. Он служил в ЧВК «Вагнер», сообщили в администрации Карагайского округа. «В возрасте 23 лет при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, уроженец д. Прокино, Степин Иван Андреевич. Служил Иван в составе ЧВК „Вагнер“», — говорится в сообщении на официальной странице Карагайского округа в соцсети «ВКонтакте». Спецоперация России на территории Украины, ЛНР и ДНР проходит в 24 февраля 2022 года. Объявивший о ее начале президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее целью является защита мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец деревни Прокино Пермского края Иван Степин. Он служил в ЧВК «Вагнер», сообщили в администрации Карагайского округа. «В возрасте 23 лет при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, уроженец д. Прокино, Степин Иван Андреевич. Служил Иван в составе ЧВК „Вагнер“», — говорится в сообщении на официальной странице Карагайского округа в соцсети «ВКонтакте». Спецоперация России на территории Украины, ЛНР и ДНР проходит в 24 февраля 2022 года. Объявивший о ее начале президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее целью является защита мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.