Боец ЧВК «Вагнер» из Пермского края погиб на спецоперации

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Солдат погиб на спецоперации (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец деревни Прокино Пермского края Иван Степин. Он служил в ЧВК «Вагнер», сообщили в администрации Карагайского округа.

«В возрасте 23 лет при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, уроженец д. Прокино, Степин Иван Андреевич. Служил Иван в составе ЧВК „Вагнер“», — говорится в сообщении на официальной странице Карагайского округа в соцсети «ВКонтакте».

Спецоперация России на территории Украины, ЛНР и ДНР проходит в 24 февраля 2022 года. Объявивший о ее начале президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее целью является защита мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.

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В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец деревни Прокино Пермского края Иван Степин. Он служил в ЧВК «Вагнер», сообщили в администрации Карагайского округа. «В возрасте 23 лет при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, уроженец д. Прокино, Степин Иван Андреевич. Служил Иван в составе ЧВК „Вагнер“», — говорится в сообщении на официальной странице Карагайского округа в соцсети «ВКонтакте». Спецоперация России на территории Украины, ЛНР и ДНР проходит в 24 февраля 2022 года. Объявивший о ее начале президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее целью является защита мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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