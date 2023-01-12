12 января 2023

Пермская опера ищет в оркестр музыкантов по городам России

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Виды города, основные здания и учреждения, памятники. Пермь, город пермь, пермский оперный театр
В Пермский оперный требуются музыканты Фото:

Пермский театр оперы и балета ищет новых музыкантов. Для отбора будут устроены прослушивания в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Петербурге и Москве, рассказали в театре.

«Пермский театр оперы и балета приглашает на прослушивания. Требуются музыканты на следующие позиции: первые и вторые скрипки, альт, виолончель, контрабас, флейта, гобой, кларнет, фагот, валторна, туба, ударные», — сообщается в соцсетях театра.

Прослушивания состоятся в феврале и начале марта. Для участия нужно прислать на почту orchestra@permopera.ru свою заявку, в которой рассказать о себе и прикрепить видео с записью исполнения.

В оркестре Пермской оперы работают 100 музыкантов, указано на сайте театра. Как рассказывало URA.RU, главным дирижером с февраля 2022 года является Мигран Агаджанян.

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Пермский театр оперы и балета ищет новых музыкантов. Для отбора будут устроены прослушивания в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Петербурге и Москве, рассказали в театре. «Пермский театр оперы и балета приглашает на прослушивания. Требуются музыканты на следующие позиции: первые и вторые скрипки, альт, виолончель, контрабас, флейта, гобой, кларнет, фагот, валторна, туба, ударные», — сообщается в соцсетях театра. Прослушивания состоятся в феврале и начале марта. Для участия нужно прислать на почту orchestra@permopera.ru свою заявку, в которой рассказать о себе и прикрепить видео с записью исполнения. В оркестре Пермской оперы работают 100 музыкантов, указано на сайте театра. Как рассказывало URA.RU, главным дирижером с февраля 2022 года является Мигран Агаджанян.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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