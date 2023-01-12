Пермская опера ищет в оркестр музыкантов по городам России

В Пермский оперный требуются музыканты Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермский театр оперы и балета ищет новых музыкантов. Для отбора будут устроены прослушивания в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Петербурге и Москве, рассказали в театре.

«Пермский театр оперы и балета приглашает на прослушивания. Требуются музыканты на следующие позиции: первые и вторые скрипки, альт, виолончель, контрабас, флейта, гобой, кларнет, фагот, валторна, туба, ударные», — сообщается в соцсетях театра.

Прослушивания состоятся в феврале и начале марта. Для участия нужно прислать на почту orchestra@permopera.ru свою заявку, в которой рассказать о себе и прикрепить видео с записью исполнения.

В оркестре Пермской оперы работают 100 музыкантов, указано на сайте театра. Как рассказывало URA.RU, главным дирижером с февраля 2022 года является Мигран Агаджанян.