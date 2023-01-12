В Челябинске пройдет чемпионат России по фигурному катанию

13 января 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Челябинск вновь примет сильнейших фигуристов России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 19 по 24 декабря 2023 года. Турнир состоится на ледовой арене «Трактор». «Чемпионат России по фигурному катанию 2024 года состоится в Челябинске. Мероприятие пройдет с 19 по 24 декабря 2023 года», — сообщает telegram-канал «Матч-ТВ» В декабре 2020 года на арене «Трактора» в Челябинске уже проходил чемпионат России. Тогда фигуристка из Москвы Анна Щербакова в третий раз подряд завоевала золото в женском одиночном катании.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 19 по 24 декабря 2023 года. Турнир состоится на ледовой арене «Трактор». «Чемпионат России по фигурному катанию 2024 года состоится в Челябинске. Мероприятие пройдет с 19 по 24 декабря 2023 года», — сообщает telegram-канал «Матч-ТВ» В декабре 2020 года на арене «Трактора» в Челябинске уже проходил чемпионат России. Тогда фигуристка из Москвы Анна Щербакова в третий раз подряд завоевала золото в женском одиночном катании.