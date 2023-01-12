В Челябинске пройдет чемпионат России по фигурному катанию

Челябинск вновь примет сильнейших фигуристов России
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 19 по 24 декабря 2023 года. Турнир состоится на ледовой арене «Трактор».
«Чемпионат России по фигурному катанию 2024 года состоится в Челябинске. Мероприятие пройдет с 19 по 24 декабря 2023 года», — сообщает telegram-канал «Матч-ТВ»
В декабре 2020 года на арене «Трактора» в Челябинске уже проходил чемпионат России. Тогда фигуристка из Москвы Анна Щербакова в третий раз подряд завоевала золото в женском одиночном катании.
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