12 января 2023

В Челябинске пройдет чемпионат России по фигурному катанию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие чемпионато России по фигурному катанию. Челябинск, фигурное катание
Челябинск вновь примет сильнейших фигуристов России Фото:

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 19 по 24 декабря 2023 года. Турнир состоится на ледовой арене «Трактор».

«Чемпионат России по фигурному катанию 2024 года состоится в Челябинске. Мероприятие пройдет с 19 по 24 декабря 2023 года», — сообщает telegram-канал «Матч-ТВ»

В декабре 2020 года на арене «Трактора» в Челябинске уже проходил чемпионат России. Тогда фигуристка из Москвы Анна Щербакова в третий раз подряд завоевала золото в женском одиночном катании.

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 19 по 24 декабря 2023 года. Турнир состоится на ледовой арене «Трактор». «Чемпионат России по фигурному катанию 2024 года состоится в Челябинске. Мероприятие пройдет с 19 по 24 декабря 2023 года», — сообщает telegram-канал «Матч-ТВ» В декабре 2020 года на арене «Трактора» в Челябинске уже проходил чемпионат России. Тогда фигуристка из Москвы Анна Щербакова в третий раз подряд завоевала золото в женском одиночном катании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...