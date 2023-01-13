Двух пермяков осудили за торговлю наркотиками

14 января 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

Осужденные входили в состав группы, которая торговала наркотиками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Двух жителей города Краснокамска (Пермский край) осудили за торговлю наркотиками. Об этом сообщается в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. «Краснокамский городской суд вынес приговор 30-летней женщине и 31-летнему мужчине. Осужденные входили в состав группы, занимающейся распространением наркотиков в Пермском крае. Женщина уже дважды была судима за торговлю наркотиками», — сообщается в ведомстве. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Женщину осудили на восемь с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. На данный момент приговор не вступил в законную силу. Ранее URA.RU писало, что в Березниках вынесли приговор ОПГ за торговлю героином. Все три участника получили сроки от шести лет.

Двух жителей города Краснокамска (Пермский край) осудили за торговлю наркотиками. Об этом сообщается в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. «Краснокамский городской суд вынес приговор 30-летней женщине и 31-летнему мужчине. Осужденные входили в состав группы, занимающейся распространением наркотиков в Пермском крае. Женщина уже дважды была судима за торговлю наркотиками», — сообщается в ведомстве. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Женщину осудили на восемь с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. На данный момент приговор не вступил в законную силу. Ранее URA.RU писало, что в Березниках вынесли приговор ОПГ за торговлю героином. Все три участника получили сроки от шести лет.