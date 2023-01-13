13 января 2023

Двух пермяков осудили за торговлю наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, преступник, полиция, арест, наручники, задержание
Осужденные входили в состав группы, которая торговала наркотиками Фото:

Двух жителей города Краснокамска (Пермский край) осудили за торговлю наркотиками. Об этом сообщается в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю.

«Краснокамский городской суд вынес приговор 30-летней женщине и 31-летнему мужчине. Осужденные входили в состав группы, занимающейся распространением наркотиков в Пермском крае. Женщина уже дважды была судима за торговлю наркотиками», — сообщается в ведомстве.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Женщину осудили на восемь с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU писало, что в Березниках вынесли приговор ОПГ за торговлю героином. Все три участника получили сроки от шести лет.

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Двух жителей города Краснокамска (Пермский край) осудили за торговлю наркотиками. Об этом сообщается в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. «Краснокамский городской суд вынес приговор 30-летней женщине и 31-летнему мужчине. Осужденные входили в состав группы, занимающейся распространением наркотиков в Пермском крае. Женщина уже дважды была судима за торговлю наркотиками», — сообщается в ведомстве. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Женщину осудили на восемь с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. На данный момент приговор не вступил в законную силу. Ранее URA.RU писало, что в Березниках вынесли приговор ОПГ за торговлю героином. Все три участника получили сроки от шести лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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