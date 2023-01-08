В Пермском крае ликвидировали ОПГ, торговавшую героином

В Березниках (Пермский край) вынесли приговор организованной преступной группе за попытку сбыта крупной партии героина. Все три участника ОПГ получили сроки от 6 лет, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.
«При личном досмотре был изъят сотовый телефон, в котором находилась информация о расположении тайников-закладок. По указанным координатам оперативниками впоследствии были найдены несколько свертков из изоленты с запрещенным веществом. Результатами экспертизы установлено, что это был героин общей массой 164,82 грамма», — говорится на сайте краевого полицейского главка.
Наркоторговцы прибыли в город из северо-западных регионов России: Ленинградской и Архангельской областей. Их осудили по пунктам «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков в крупном размере в составе группы). Самый старший 34-летний участник ОПГ получил 8 лет лишения свободы, молодой человек — 6 лет, 19-летняя девушка — 7 лет.
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