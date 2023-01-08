08 января 2023
07 января 2023
06 января 2023

В Пермском крае ликвидировали ОПГ, торговавшую героином

В Березниках посадили участников банды, распространявших наркотики
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носкову Александру. Курган, арест, тюрьма, конвой, наручники, задержание, преступление, криминал, опг
Все участники ОПГ получили сроки от 6 лет Фото:

В Березниках (Пермский край) вынесли приговор организованной преступной группе за попытку сбыта крупной партии героина. Все три участника ОПГ получили сроки от 6 лет, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«При личном досмотре был изъят сотовый телефон, в котором находилась информация о расположении тайников-закладок. По указанным координатам оперативниками впоследствии были найдены несколько свертков из изоленты с запрещенным веществом. Результатами экспертизы установлено, что это был героин общей массой 164,82 грамма», — говорится на сайте краевого полицейского главка.

Наркоторговцы прибыли в город из северо-западных регионов России: Ленинградской и Архангельской областей. Их осудили по пунктам «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков в крупном размере в составе группы). Самый старший 34-летний участник ОПГ получил 8 лет лишения свободы, молодой человек — 6 лет, 19-летняя девушка — 7 лет.

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В Березниках (Пермский край) вынесли приговор организованной преступной группе за попытку сбыта крупной партии героина. Все три участника ОПГ получили сроки от 6 лет, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «При личном досмотре был изъят сотовый телефон, в котором находилась информация о расположении тайников-закладок. По указанным координатам оперативниками впоследствии были найдены несколько свертков из изоленты с запрещенным веществом. Результатами экспертизы установлено, что это был героин общей массой 164,82 грамма», — говорится на сайте краевого полицейского главка. Наркоторговцы прибыли в город из северо-западных регионов России: Ленинградской и Архангельской областей. Их осудили по пунктам «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков в крупном размере в составе группы). Самый старший 34-летний участник ОПГ получил 8 лет лишения свободы, молодой человек — 6 лет, 19-летняя девушка — 7 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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