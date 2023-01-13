В Магнитогорске за неделю произошло 13 ДТП с трамваями

Из-за аварий движение трамваев было приостановлено (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) за рабочую неделю произошло 13 ДТП с участием трамваев. Об этом сообщили в администрации города.

«С 9 по 12 января в городе металлургов зафиксировали 13 ДТП с участием электротранспорта. Важно помнить, что трамвай — не автомобиль, он не сможет сменить направление движения для предотвращения ДТП», — отметили в мэрии Магнитогорска.

Уточняется, что в пятницу случилось три аварии. В двух случаях автомобилисты не поделили дорогу и столкнулись на трамвайных путях, в результате чего было приостановлено движение электротранспорта. В третьем случае легковой автомобиль столкнулся с трамваем на перекрестке Карла Маркса и улицы Зеленый Лог, время простоя составило 25 минут.

Ранее сообщалось, что 9 января в Магнитогорске на пересечение улиц Жукова и Труда грузовая «Газель» столкнулась с трамваем. В момент аварии трамвай ехал на ремонт, пассажиров в вагоне не было.