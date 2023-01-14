14 января 2023
13 января 2023

В одной из гостиниц Екатеринбурга умер мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Точная причина смерти мужчины — неизвестна Фото:

В центре Екатеринбурга в одной из гостиниц скончался молодой мужчина. Об этом сообщил осведомленный источник.

«В гостинице на улице Малышева умер мужчина. Точная причина смерти не установлена, все покажет вскрытие», — пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник. В какой именно гостинице города был найден труп, не уточняется.

Инцидент произошел в начале января. По данным издания, смерть не носит насильственный характер. У мужчины могли быть проблемы с сердцем. Представитель гостиницы подтвердил изданию факт случившегося. «По нашей информации, скончавшийся был наркоманом», — цитирует собеседника издание.

Корреспондент URA.RU обратился в СУ СКР по Свердловской области за комментарием. Там ответили, что информации об инциденте пока нет.

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В центре Екатеринбурга в одной из гостиниц скончался молодой мужчина. Об этом сообщил осведомленный источник. «В гостинице на улице Малышева умер мужчина. Точная причина смерти не установлена, все покажет вскрытие», — пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник. В какой именно гостинице города был найден труп, не уточняется. Инцидент произошел в начале января. По данным издания, смерть не носит насильственный характер. У мужчины могли быть проблемы с сердцем. Представитель гостиницы подтвердил изданию факт случившегося. «По нашей информации, скончавшийся был наркоманом», — цитирует собеседника издание. Корреспондент URA.RU обратился в СУ СКР по Свердловской области за комментарием. Там ответили, что информации об инциденте пока нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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