В одной из гостиниц Екатеринбурга умер мужчина

15 января 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Точная причина смерти мужчины — неизвестна Фото: Владимир Андреев © URA.RU В центре Екатеринбурга в одной из гостиниц скончался молодой мужчина. Об этом сообщил осведомленный источник. «В гостинице на улице Малышева умер мужчина. Точная причина смерти не установлена, все покажет вскрытие», — пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник. В какой именно гостинице города был найден труп, не уточняется. Инцидент произошел в начале января. По данным издания, смерть не носит насильственный характер. У мужчины могли быть проблемы с сердцем. Представитель гостиницы подтвердил изданию факт случившегося. «По нашей информации, скончавшийся был наркоманом», — цитирует собеседника издание. Корреспондент URA.RU обратился в СУ СКР по Свердловской области за комментарием. Там ответили, что информации об инциденте пока нет.

В центре Екатеринбурга в одной из гостиниц скончался молодой мужчина. Об этом сообщил осведомленный источник. «В гостинице на улице Малышева умер мужчина. Точная причина смерти не установлена, все покажет вскрытие», — пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник. В какой именно гостинице города был найден труп, не уточняется. Инцидент произошел в начале января. По данным издания, смерть не носит насильственный характер. У мужчины могли быть проблемы с сердцем. Представитель гостиницы подтвердил изданию факт случившегося. «По нашей информации, скончавшийся был наркоманом», — цитирует собеседника издание. Корреспондент URA.RU обратился в СУ СКР по Свердловской области за комментарием. Там ответили, что информации об инциденте пока нет.