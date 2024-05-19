Статусный екатеринбургский силовик, осужденный за взятку, избежал колонии

В Екатеринбурге подполковник МВД, осужденный за взятку, избежал колонии

20 мая 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

Уголовное дело Альберта Шакурова шло с 2022 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор начальнику следственного отдела ОП-9 подполковнику Альберту Шакурову, которого в 2022 году задержали при поддержке сотрудников ФСБ. Силовик, обвиненный во взяточничестве, остался на свободе, получив штраф. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Шакуров признан виновным по п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Ему назначен штраф в размере двух миллионов 100 тысяч рублей с лишением права занимать должности на госслужбе на пять лет. Также он лишен специального звания — подполковник юстиции. Учитывая время содержания под стражей, наказание было смягчено — до двух миллионов рублей», — объяснили в пресс-службе суда. Один из адвокатов осужденного Алексей Грач заявил URA.RU, что будет обжаловать приговор. «Я категорически не согласен с решением суда. Я просил оправдательный приговор», — сказал защитник. Глава пресс-службы свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых сообщил URA.RU, что изобличение вышеназванного должностного лица стало результатом работы оперативных служб в рамках реализации поступившей информации о возможной противоправной деятельности сотрудника. «Его судьба о дальнейшем пребывании в системе МВД будет решена сразу после вступления в законную силу судебного приговора», — заключил Горелых. Оперативники ФСБ задержали Шакурова 17 марта 2022 года. В тот же день у него дома и в кабинете прошли обыски. По версии следствия, он получил 100 тысяч рублей за возбуждение уголовного дела о квартирной краже на 12 миллионов рублей. Шакуров работал в органах с 2007 года. Следственный отдел ОП-9 он возглавлял с 2017 года, до этого занимал аналогичную должность в ОП-14 (Уралмаш). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор начальнику следственного отдела ОП-9 подполковнику Альберту Шакурову, которого в 2022 году задержали при поддержке сотрудников ФСБ. Силовик, обвиненный во взяточничестве, остался на свободе, получив штраф. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Шакуров признан виновным по п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Ему назначен штраф в размере двух миллионов 100 тысяч рублей с лишением права занимать должности на госслужбе на пять лет. Также он лишен специального звания — подполковник юстиции. Учитывая время содержания под стражей, наказание было смягчено — до двух миллионов рублей», — объяснили в пресс-службе суда. Один из адвокатов осужденного Алексей Грач заявил URA.RU, что будет обжаловать приговор. «Я категорически не согласен с решением суда. Я просил оправдательный приговор», — сказал защитник. Глава пресс-службы свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых сообщил URA.RU, что изобличение вышеназванного должностного лица стало результатом работы оперативных служб в рамках реализации поступившей информации о возможной противоправной деятельности сотрудника. «Его судьба о дальнейшем пребывании в системе МВД будет решена сразу после вступления в законную силу судебного приговора», — заключил Горелых. Оперативники ФСБ задержали Шакурова 17 марта 2022 года. В тот же день у него дома и в кабинете прошли обыски. По версии следствия, он получил 100 тысяч рублей за возбуждение уголовного дела о квартирной краже на 12 миллионов рублей. Шакуров работал в органах с 2007 года. Следственный отдел ОП-9 он возглавлял с 2017 года, до этого занимал аналогичную должность в ОП-14 (Уралмаш).