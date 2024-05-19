В Екатеринбурге в трамвае № 1 произошла драка между подростками и взрослым мужчиной. По словам очевидцев, причиной конфликта стало неуважительное поведение несовершеннолетних.
«Все произошло в трамвае №1. В салон зашли подростки и начали вести себя просто отвратительно: громко матерились, плевали в окна и людей и отказывались платить за проезд. В какой-то момент нервы одного из пассажиров не выдержали, и он решил их проучить. В ход пошли кулаки», — говорится в посте telegram-канала «Бандитский центр».
Редакция URA.RU обратилась в ГИБДД по Екатеринбургу. Оперативный комментарий получить не удалось. На звонок журналиста никто не ответил.
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