В екатеринбургском трамвае пассажир набросился на подростков. Видео

20 мая 2024 в 10:39 Размер текста - 17 +

По словам пассажиров трамвая, подростки спровоцировали потасовку (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге в трамвае № 1 произошла драка между подростками и взрослым мужчиной. По словам очевидцев, причиной конфликта стало неуважительное поведение несовершеннолетних. «Все произошло в трамвае №1. В салон зашли подростки и начали вести себя просто отвратительно: громко матерились, плевали в окна и людей и отказывались платить за проезд. В какой-то момент нервы одного из пассажиров не выдержали, и он решил их проучить. В ход пошли кулаки», — говорится в посте telegram-канала «Бандитский центр». Редакция URA.RU обратилась в ГИБДД по Екатеринбургу. Оперативный комментарий получить не удалось. На звонок журналиста никто не ответил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в трамвае № 1 произошла драка между подростками и взрослым мужчиной. По словам очевидцев, причиной конфликта стало неуважительное поведение несовершеннолетних. «Все произошло в трамвае №1. В салон зашли подростки и начали вести себя просто отвратительно: громко матерились, плевали в окна и людей и отказывались платить за проезд. В какой-то момент нервы одного из пассажиров не выдержали, и он решил их проучить. В ход пошли кулаки», — говорится в посте telegram-канала «Бандитский центр». Редакция URA.RU обратилась в ГИБДД по Екатеринбургу. Оперативный комментарий получить не удалось. На звонок журналиста никто не ответил.