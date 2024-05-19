19 мая 2024

В екатеринбургском трамвае пассажир набросился на подростков. Видео

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Возложение цветов у штаба ЦВО, посвященная Дню Победы. Екатеринбург , трамвай, трамвайная пробка
По словам пассажиров трамвая, подростки спровоцировали потасовку (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в трамвае № 1 произошла драка между подростками и взрослым мужчиной. По словам очевидцев, причиной конфликта стало неуважительное поведение несовершеннолетних.

«Все произошло в трамвае №1. В салон зашли подростки и начали вести себя просто отвратительно: громко матерились, плевали в окна и людей и отказывались платить за проезд. В какой-то момент нервы одного из пассажиров не выдержали, и он решил их проучить. В ход пошли кулаки», — говорится в посте telegram-канала «Бандитский центр».

Редакция URA.RU обратилась в ГИБДД по Екатеринбургу. Оперативный комментарий получить не удалось. На звонок журналиста никто не ответил.

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В Екатеринбурге в трамвае № 1 произошла драка между подростками и взрослым мужчиной. По словам очевидцев, причиной конфликта стало неуважительное поведение несовершеннолетних. «Все произошло в трамвае №1. В салон зашли подростки и начали вести себя просто отвратительно: громко матерились, плевали в окна и людей и отказывались платить за проезд. В какой-то момент нервы одного из пассажиров не выдержали, и он решил их проучить. В ход пошли кулаки», — говорится в посте telegram-канала «Бандитский центр». Редакция URA.RU обратилась в ГИБДД по Екатеринбургу. Оперативный комментарий получить не удалось. На звонок журналиста никто не ответил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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