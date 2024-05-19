Свердловчане бьют тревогу из-за «черной передержки», где животных морят голодом

В Асбесте (Свердловская область) разгорается скандал вокруг передержки для животных, которая находится на улице Советской в поселке Малышева. Местные жители обвиняют владелицу в ненадлежащем уходе за четвероногими и самостоятельном лечении без ветеринарного образования.
«Кто-то отдавал женщине животных в надежде, что она их вылечит. Кто-то рассчитывал, что она найдет им новых хозяев. Но в результате питомцы просто погибали», — пишет «КП-Екатеринбург».
Ситуация обострилась после того, как одна из кошек была возвращена хозяйке с признаками истощения и блох. Второй котенок, по словам владелицы передержки, умер. Обеспокоенные граждане начали активно делиться информацией в социальных сетях, пытаясь предотвратить дальнейшие случаи жестокого обращения с животными.
Редакция URA.RU обратилась в МО МВД России «Асбестовский». Оперативный ответ получить не удалось. На звонок журналиста никто не ответил.
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