19 мая 2024

Свердловчане бьют тревогу из-за «черной передержки», где животных морят голодом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Командно-штабная тренировка по ликвидации ЧС. Супряк, пес, алабай, собака на привязи, охрана
По словам местных жителей, животных в передержке практически не кормят (архивное фото) Фото:

В Асбесте (Свердловская область) разгорается скандал вокруг передержки для животных, которая находится на улице Советской в поселке Малышева. Местные жители обвиняют владелицу в ненадлежащем уходе за четвероногими и самостоятельном лечении без ветеринарного образования.

«Кто-то отдавал женщине животных в надежде, что она их вылечит. Кто-то рассчитывал, что она найдет им новых хозяев. Но в результате питомцы просто погибали», — пишет «КП-Екатеринбург».

Ситуация обострилась после того, как одна из кошек была возвращена хозяйке с признаками истощения и блох. Второй котенок, по словам владелицы передержки, умер. Обеспокоенные граждане начали активно делиться информацией в социальных сетях, пытаясь предотвратить дальнейшие случаи жестокого обращения с животными.

Редакция URA.RU обратилась в МО МВД России «Асбестовский». Оперативный ответ получить не удалось. На звонок журналиста никто не ответил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Асбесте (Свердловская область) разгорается скандал вокруг передержки для животных, которая находится на улице Советской в поселке Малышева. Местные жители обвиняют владелицу в ненадлежащем уходе за четвероногими и самостоятельном лечении без ветеринарного образования. «Кто-то отдавал женщине животных в надежде, что она их вылечит. Кто-то рассчитывал, что она найдет им новых хозяев. Но в результате питомцы просто погибали», — пишет «КП-Екатеринбург». Ситуация обострилась после того, как одна из кошек была возвращена хозяйке с признаками истощения и блох. Второй котенок, по словам владелицы передержки, умер. Обеспокоенные граждане начали активно делиться информацией в социальных сетях, пытаясь предотвратить дальнейшие случаи жестокого обращения с животными. Редакция URA.RU обратилась в МО МВД России «Асбестовский». Оперативный ответ получить не удалось. На звонок журналиста никто не ответил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...