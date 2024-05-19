Свердловчане бьют тревогу из-за «черной передержки», где животных морят голодом

20 мая 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

По словам местных жителей, животных в передержке практически не кормят (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Асбесте (Свердловская область) разгорается скандал вокруг передержки для животных, которая находится на улице Советской в поселке Малышева. Местные жители обвиняют владелицу в ненадлежащем уходе за четвероногими и самостоятельном лечении без ветеринарного образования. «Кто-то отдавал женщине животных в надежде, что она их вылечит. Кто-то рассчитывал, что она найдет им новых хозяев. Но в результате питомцы просто погибали», — пишет «КП-Екатеринбург». Ситуация обострилась после того, как одна из кошек была возвращена хозяйке с признаками истощения и блох. Второй котенок, по словам владелицы передержки, умер. Обеспокоенные граждане начали активно делиться информацией в социальных сетях, пытаясь предотвратить дальнейшие случаи жестокого обращения с животными. Редакция URA.RU обратилась в МО МВД России «Асбестовский». Оперативный ответ получить не удалось. На звонок журналиста никто не ответил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Асбесте (Свердловская область) разгорается скандал вокруг передержки для животных, которая находится на улице Советской в поселке Малышева. Местные жители обвиняют владелицу в ненадлежащем уходе за четвероногими и самостоятельном лечении без ветеринарного образования. «Кто-то отдавал женщине животных в надежде, что она их вылечит. Кто-то рассчитывал, что она найдет им новых хозяев. Но в результате питомцы просто погибали», — пишет «КП-Екатеринбург». Ситуация обострилась после того, как одна из кошек была возвращена хозяйке с признаками истощения и блох. Второй котенок, по словам владелицы передержки, умер. Обеспокоенные граждане начали активно делиться информацией в социальных сетях, пытаясь предотвратить дальнейшие случаи жестокого обращения с животными. Редакция URA.RU обратилась в МО МВД России «Асбестовский». Оперативный ответ получить не удалось. На звонок журналиста никто не ответил.