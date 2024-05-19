19 мая 2024

Бойцов Росгвардии стянули к художественной школе в центре Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эвакуация детей из детского сада. Курган, эвакуация, бронежилет, росгвардия, сотрудник росгвардии
Учеников и сотрудников эвакуировали Фото:

В Детскую художественную школу №1 им. П.П. Чистякова на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге поступило анонимное сообщение о минировании. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии.

«На месте уже работает Росгвардия. Всех учеников и сотрудников сразу же эвакуировали», — сказано в посте telegram-канала «4 канал | Екатеринбург | Новости».

Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу управления войск национальной гвардии РФ по Свердловской области. Там отказались комментировать инцидент до окончания мероприятий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Детскую художественную школу №1 им. П.П. Чистякова на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге поступило анонимное сообщение о минировании. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии. «На месте уже работает Росгвардия. Всех учеников и сотрудников сразу же эвакуировали», — сказано в посте telegram-канала «4 канал | Екатеринбург | Новости». Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу управления войск национальной гвардии РФ по Свердловской области. Там отказались комментировать инцидент до окончания мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...