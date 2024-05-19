Бойцов Росгвардии стянули к художественной школе в центре Екатеринбурга

Учеников и сотрудников эвакуировали
В Детскую художественную школу №1 им. П.П. Чистякова на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге поступило анонимное сообщение о минировании. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии.
«На месте уже работает Росгвардия. Всех учеников и сотрудников сразу же эвакуировали», — сказано в посте telegram-канала «4 канал | Екатеринбург | Новости».
Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу управления войск национальной гвардии РФ по Свердловской области. Там отказались комментировать инцидент до окончания мероприятий.
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