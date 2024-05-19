Несколько районов Екатеринбурга останутся без горячей воды

Жителям Кировского, Ленинского и Октябрьского районов Екатеринбурга, а также города Березовского отключат горячую воду на две недели. Причиной станет ремонт оборудования на Ново-Свердловской ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба свердловского филиала ПАО «Т Плюс».
«С 20 мая по 2 июня на Ново-Свердловской ТЭЦ запланирована полная остановка теплофикационного комплекса. В этот период будут проведены работы, которые без полного останова оборудования станции провести невозможно», — уточнили энергетики.
Энергетики уверяют, что работы проводятся в рамках плановой подготовки к зимнему периоду и направлены на предотвращение возможных аварий и сбоев в системе теплоснабжения. По завершении ремонтных работ жителям обещают восстановление бесперебойного горячего водоснабжения.
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