19 мая 2024

Несколько районов Екатеринбурга останутся без горячей воды

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Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран, хвс
С 20 мая по 2 июня воды не будет в трех районах Фото:

Жителям Кировского, Ленинского и Октябрьского районов Екатеринбурга, а также города Березовского отключат горячую воду на две недели. Причиной станет ремонт оборудования на Ново-Свердловской ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба свердловского филиала ПАО «Т Плюс».

«С 20 мая по 2 июня на Ново-Свердловской ТЭЦ запланирована полная остановка теплофикационного комплекса. В этот период будут проведены работы, которые без полного останова оборудования станции провести невозможно», — уточнили энергетики.

Энергетики уверяют, что работы проводятся в рамках плановой подготовки к зимнему периоду и направлены на предотвращение возможных аварий и сбоев в системе теплоснабжения. По завершении ремонтных работ жителям обещают восстановление бесперебойного горячего водоснабжения.

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Жителям Кировского, Ленинского и Октябрьского районов Екатеринбурга, а также города Березовского отключат горячую воду на две недели. Причиной станет ремонт оборудования на Ново-Свердловской ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба свердловского филиала ПАО «Т Плюс». «С 20 мая по 2 июня на Ново-Свердловской ТЭЦ запланирована полная остановка теплофикационного комплекса. В этот период будут проведены работы, которые без полного останова оборудования станции провести невозможно», — уточнили энергетики. Энергетики уверяют, что работы проводятся в рамках плановой подготовки к зимнему периоду и направлены на предотвращение возможных аварий и сбоев в системе теплоснабжения. По завершении ремонтных работ жителям обещают восстановление бесперебойного горячего водоснабжения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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