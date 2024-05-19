L’ONE и Uma2rman бесплатно выступят в центре Екатеринбурга

L’ONE и Uma2rman стали хэдлайнерами фестиваля «Движение» в Екатеринбурге

20 мая 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Uma2rman последний раз выступала в Екатеринбурге на фестивале в 2023 году Фото: Илья Московец © URA.RU Группы L’ONE, Uma2rman и «Папин Олимпос» выступят на фестивале мотокультуры, музыки и спорта «Движение», который пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме в начале июня. Об этом URA.RU рассказали организаторы. L’ONE и «Папин Олимпос» выступят на главной сцене на «Капсуле времени» в Екатеринбурге 8 июня. Uma2rman — на этой же площадке 9 июня, вместе с ними радовать гостей фестиваля будут Уральский молодежный филармонический оркестр, который сыграет классику в современной обработке и песни групп AC/DC, Deep Purple, «Кино», «Арии», группы «Круиз» и «ЧАПАЕВ», финалистка «Фабрики звезд 5» Дарья Янина и уральский блюз-коллектив Blues Doctors. Вход на концерты будет бесплатным. Фестиваль «Движение» впервые пройдет на Урале 8 и 9 июня. Для зрителей подготовлены чемпионат по шахматам, кинопоказы, лекции, гастрофест, литературный фестиваль. Также известно, что концерты дадут группы «Обе Две», OTYKEN и «Ундервуд» и другие развлечения. Организаторы рассчитывают, что фестиваль мотоспорта станет ежегодным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группы L’ONE, Uma2rman и «Папин Олимпос» выступят на фестивале мотокультуры, музыки и спорта «Движение», который пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме в начале июня. Об этом URA.RU рассказали организаторы. L’ONE и «Папин Олимпос» выступят на главной сцене на «Капсуле времени» в Екатеринбурге 8 июня. Uma2rman — на этой же площадке 9 июня, вместе с ними радовать гостей фестиваля будут Уральский молодежный филармонический оркестр, который сыграет классику в современной обработке и песни групп AC/DC, Deep Purple, «Кино», «Арии», группы «Круиз» и «ЧАПАЕВ», финалистка «Фабрики звезд 5» Дарья Янина и уральский блюз-коллектив Blues Doctors. Вход на концерты будет бесплатным. Фестиваль «Движение» впервые пройдет на Урале 8 и 9 июня. Для зрителей подготовлены чемпионат по шахматам, кинопоказы, лекции, гастрофест, литературный фестиваль. Также известно, что концерты дадут группы «Обе Две», OTYKEN и «Ундервуд» и другие развлечения. Организаторы рассчитывают, что фестиваль мотоспорта станет ежегодным.