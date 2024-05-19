19 мая 2024

L’ONE и Uma2rman бесплатно выступят в центре Екатеринбурга

L’ONE и Uma2rman стали хэдлайнерами фестиваля «Движение» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рок-фестиваль «Кардиограмма». Екатеринбург, кристовский владимир, uma2rman
Uma2rman последний раз выступала в Екатеринбурге на фестивале в 2023 году Фото:

Группы L’ONE, Uma2rman и «Папин Олимпос» выступят на фестивале мотокультуры, музыки и спорта «Движение», который пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме в начале июня. Об этом URA.RU рассказали организаторы.

L’ONE и «Папин Олимпос» выступят на главной сцене на «Капсуле времени» в Екатеринбурге 8 июня. Uma2rman — на этой же площадке 9 июня, вместе с ними радовать гостей фестиваля будут Уральский молодежный филармонический оркестр, который сыграет классику в современной обработке и песни групп AC/DC, Deep Purple, «Кино», «Арии», группы «Круиз» и «ЧАПАЕВ», финалистка «Фабрики звезд 5» Дарья Янина и уральский блюз-коллектив Blues Doctors. Вход на концерты будет бесплатным.

Фестиваль «Движение» впервые пройдет на Урале 8 и 9 июня. Для зрителей подготовлены чемпионат по шахматам, кинопоказы, лекции, гастрофест, литературный фестиваль. Также известно, что концерты дадут группы «Обе Две», OTYKEN и «Ундервуд» и другие развлечения. Организаторы рассчитывают, что фестиваль мотоспорта станет ежегодным.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Группы L’ONE, Uma2rman и «Папин Олимпос» выступят на фестивале мотокультуры, музыки и спорта «Движение», который пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме в начале июня. Об этом URA.RU рассказали организаторы. L’ONE и «Папин Олимпос» выступят на главной сцене на «Капсуле времени» в Екатеринбурге 8 июня. Uma2rman — на этой же площадке 9 июня, вместе с ними радовать гостей фестиваля будут Уральский молодежный филармонический оркестр, который сыграет классику в современной обработке и песни групп AC/DC, Deep Purple, «Кино», «Арии», группы «Круиз» и «ЧАПАЕВ», финалистка «Фабрики звезд 5» Дарья Янина и уральский блюз-коллектив Blues Doctors. Вход на концерты будет бесплатным. Фестиваль «Движение» впервые пройдет на Урале 8 и 9 июня. Для зрителей подготовлены чемпионат по шахматам, кинопоказы, лекции, гастрофест, литературный фестиваль. Также известно, что концерты дадут группы «Обе Две», OTYKEN и «Ундервуд» и другие развлечения. Организаторы рассчитывают, что фестиваль мотоспорта станет ежегодным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...