В Екатеринбурге ведутся поиски родственников мужчины, потерявшего память, который с 16 мая находится в больнице. Его личность до сих пор не установлена. Врачам известно лишь примерный возраст пациента — 35—40 лет. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
«Если вы узнали мужчину с ориентировки, или являетесь родственниками, просьба связаться с нами по телефону горячей линии 88007005452, или с инфоргом поиска Юлия (Белка) 8—965—533—33—99», — сказано в посте в группе поискового отряда «ВКонтакте». Они выразили благодарность за любую информацию, способную помочь в поиске близких мужчины.
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