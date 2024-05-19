19 мая 2024

Екатеринбуржец, потерявший память, ищет родных. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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С 15 июня на территории Курганской области вводится обязательный масочный режим. Виды города. Курган, автобусная остановка, автобус, мужчина, ожидание транспорта, лето в городе
Поиски ведутся с 16 мая (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге ведутся поиски родственников мужчины, потерявшего память, который с 16 мая находится в больнице. Его личность до сих пор не установлена. Врачам известно лишь примерный возраст пациента — 35—40 лет. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«Если вы узнали мужчину с ориентировки, или являетесь родственниками, просьба связаться с нами по телефону горячей линии 88007005452, или с инфоргом поиска Юлия (Белка) 8—965—533—33—99», — сказано в посте в группе поискового отряда «ВКонтакте». Они выразили благодарность за любую информацию, способную помочь в поиске близких мужчины.

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В Екатеринбурге ведутся поиски родственников мужчины, потерявшего память, который с 16 мая находится в больнице. Его личность до сих пор не установлена. Врачам известно лишь примерный возраст пациента — 35—40 лет. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт». «Если вы узнали мужчину с ориентировки, или являетесь родственниками, просьба связаться с нами по телефону горячей линии 88007005452, или с инфоргом поиска Юлия (Белка) 8—965—533—33—99», — сказано в посте в группе поискового отряда «ВКонтакте». Они выразили благодарность за любую информацию, способную помочь в поиске близких мужчины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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