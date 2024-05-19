Екатеринбуржец, потерявший память, ищет родных. Фото

20 мая 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Поиски ведутся с 16 мая (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге ведутся поиски родственников мужчины, потерявшего память, который с 16 мая находится в больнице. Его личность до сих пор не установлена. Врачам известно лишь примерный возраст пациента — 35—40 лет. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт». «Если вы узнали мужчину с ориентировки, или являетесь родственниками, просьба связаться с нами по телефону горячей линии 88007005452, или с инфоргом поиска Юлия (Белка) 8—965—533—33—99», — сказано в посте в группе поискового отряда «ВКонтакте». Они выразили благодарность за любую информацию, способную помочь в поиске близких мужчины. Фото: ЛизАлерт Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге ведутся поиски родственников мужчины, потерявшего память, который с 16 мая находится в больнице. Его личность до сих пор не установлена. Врачам известно лишь примерный возраст пациента — 35—40 лет. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт». «Если вы узнали мужчину с ориентировки, или являетесь родственниками, просьба связаться с нами по телефону горячей линии 88007005452, или с инфоргом поиска Юлия (Белка) 8—965—533—33—99», — сказано в посте в группе поискового отряда «ВКонтакте». Они выразили благодарность за любую информацию, способную помочь в поиске близких мужчины.