В Госдуме отказались предоставить отсрочку от мобилизации ученым

17 января 2023 в 02:03 Размер текста - 17 +

Комитет Госдумы по обороне отказал в отсрочке докторам и кандидатам наук Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Комитет Госдумы России по обороне отклонил проект закона, который предполагает освобождение от частичной мобилизации граждан, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук. Соответствующий документ содержится в базе данных нижней палаты парламента РФ. «Институт отсрочки в качестве оснований для ее предоставления использует исключительные обстоятельства. […] Предлагаемое законопроектом установление освобождения от мобилизации всех граждан, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, не соотносится с подходом, принятым в настоящее время в законодательстве РФ о мобилизации», — говорится в заключении комитета Госдумы по обороне. Уточняется, что поводом для отсрочки могут быть состояние здоровья призывника или наличие у него «обременений социального характера» (дети, уход за членами семьи). В качестве еще одной причины названы «определенные виды деятельности» призывника. В России отсрочка от мобилизации действует для студентов, многодетных отцов, работников оборонных предприятий и ряда других категорий граждан. Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что отсрочку для отцов с тремя детьми отменили из-за завершения в России частичной мобилизации. Однако позже эту информацию опроверг первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Комитет Госдумы России по обороне отклонил проект закона, который предполагает освобождение от частичной мобилизации граждан, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук. Соответствующий документ содержится в базе данных нижней палаты парламента РФ. «Институт отсрочки в качестве оснований для ее предоставления использует исключительные обстоятельства. […] Предлагаемое законопроектом установление освобождения от мобилизации всех граждан, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, не соотносится с подходом, принятым в настоящее время в законодательстве РФ о мобилизации», — говорится в заключении комитета Госдумы по обороне. Уточняется, что поводом для отсрочки могут быть состояние здоровья призывника или наличие у него «обременений социального характера» (дети, уход за членами семьи). В качестве еще одной причины названы «определенные виды деятельности» призывника. В России отсрочка от мобилизации действует для студентов, многодетных отцов, работников оборонных предприятий и ряда других категорий граждан. Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что отсрочку для отцов с тремя детьми отменили из-за завершения в России частичной мобилизации. Однако позже эту информацию опроверг первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак.