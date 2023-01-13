Турчак сделал заявление об отсрочке для многодетных отцов

Турчак: отсрочка от мобилизации для многодетных отцов сохраняется в России
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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, турчак андрей
Многодетных отцов не будут мобилизовывать, сообщил Турчак Фото:
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Мобилизация в России

Отсрочка от мобилизации для многодетных отцов в России сохранится. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак.

«Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется!» — сообщил Турчак. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. По его словам, этот вопрос отработан с Минобороны России для прекращения «всех спекуляций на эту тему».

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Отсрочка от мобилизации для многодетных отцов в России сохранится. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак. «Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется!» — сообщил Турчак. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. По его словам, этот вопрос отработан с Минобороны России для прекращения «всех спекуляций на эту тему».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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