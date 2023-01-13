Турчак сделал заявление об отсрочке для многодетных отцов

Многодетных отцов не будут мобилизовывать, сообщил Турчак
новость из сюжетаМобилизация в России
Отсрочка от мобилизации для многодетных отцов в России сохранится. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак.
«Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется!» — сообщил Турчак. Сообщение опубликовано в его
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