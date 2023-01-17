Мэр Макеевки поздравил Свердловскую область с Днем основания

Глава Макеевки поздравил жителей Свердловской области с Днем основания региона Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Макеевки (ДНР) Владислав Ключаров поздравил жителей Свердловской области с Днем основания. Видео поделились с URA.RU в администрации Макеевки.

«Уважаемые уральцы, поздравляю вас с днем образования Свердловской области. Ваш регион заслуженно носит звание опорного края державы. Уральцы люди с крепким характером, вы не боитесь трудностей и вам подвластны любые вершины. Упорным трудом вам удалось создать один из самых передовых регионов России, в котором реализуются масштабные проекты», — сказал Владислав Ключаров.

Мэр Макеевки отметил, что Свердловская область славится богатыми природными ресурсами, мощной промышленностью, крепкой научной базой и большим человеческим потенциалом. «Пусть впереди вас ждет стабильное развитие, благополучие и процветание вашего региона. С праздником вас, жители Свердловской области», — подытожил он.

Ранее полпред президента России в УрФО Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем образования региона. Он пожелал Свердловской области процветания и успешной реализации планов.