Мэр из ДНР обратился к свердловчанам. Видео

Мэр Макеевки поздравил Свердловскую область с Днем основания
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, правительство свердловской области, табличка
Глава Макеевки поздравил жителей Свердловской области с Днем основания региона Фото:

Глава Макеевки (ДНР) Владислав Ключаров поздравил жителей Свердловской области с Днем основания. Видео поделились с URA.RU в администрации Макеевки.

«Уважаемые уральцы, поздравляю вас с днем образования Свердловской области. Ваш регион заслуженно носит звание опорного края державы. Уральцы люди с крепким характером, вы не боитесь трудностей и вам подвластны любые вершины. Упорным трудом вам удалось создать один из самых передовых регионов России, в котором реализуются масштабные проекты», — сказал Владислав Ключаров.

Мэр Макеевки отметил, что Свердловская область славится богатыми природными ресурсами, мощной промышленностью, крепкой научной базой и большим человеческим потенциалом. «Пусть впереди вас ждет стабильное развитие, благополучие и процветание вашего региона. С праздником вас, жители Свердловской области», — подытожил он.

Ранее полпред президента России в УрФО Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем образования региона. Он пожелал Свердловской области процветания и успешной реализации планов.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Глава Макеевки (ДНР) Владислав Ключаров поздравил жителей Свердловской области с Днем основания. Видео поделились с URA.RU в администрации Макеевки. «Уважаемые уральцы, поздравляю вас с днем образования Свердловской области. Ваш регион заслуженно носит звание опорного края державы. Уральцы люди с крепким характером, вы не боитесь трудностей и вам подвластны любые вершины. Упорным трудом вам удалось создать один из самых передовых регионов России, в котором реализуются масштабные проекты», — сказал Владислав Ключаров. Мэр Макеевки отметил, что Свердловская область славится богатыми природными ресурсами, мощной промышленностью, крепкой научной базой и большим человеческим потенциалом. «Пусть впереди вас ждет стабильное развитие, благополучие и процветание вашего региона. С праздником вас, жители Свердловской области», — подытожил он. Ранее полпред президента России в УрФО Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем образования региона. Он пожелал Свердловской области процветания и успешной реализации планов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...