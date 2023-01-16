Полпред Якушев обратился к свердловчанам по важному поводу

Свердловская область обладает мощнейшим потенциалом и восхищает своей историей, успехами в экономике, науке и культуре. Такими словами полпред президента России в УрФО Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем образования региона, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства.
«День образования Свердловской области объединяет все поколения ее жителей: ведь каждый из вас вносит большой вклад в развитие родного края. Здесь живут открытые, инициативные, волевые люди, умеющие брать на себя ответственность и добиваться результатов. Это и есть настоящий уральский характер, благодаря которому регион и стал опорным краем державы», — обратился Якушев к свердловчанам.
Полпред напомнил, что 2023 год станет особенно насыщенным для Свердловской области. Ее столица, Екатеринбург, отметит 300-летие, а сам регион примет Международный фестиваль университетского спорта (вместо Универсиады FISU), выставку «Иннопром» и строительный форум 100+. Якушев пожелал области процветания и успешной реализации планов, а ее жителям — крепкого здоровья, счастья и добра.
17 января Свердловская область отмечает свое 89-летие. В этот день в 1934 году регион был образован в составе РСФСР при разделении Уральской области. В нынешних границах субъект стал существовать чуть позднее — с 1938-го, когда был выведен из состава Пермской области.
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Свердловская область обладает мощнейшим потенциалом и восхищает своей историей, успехами в экономике, науке и культуре. Такими словами полпред президента России в УрФО Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем образования региона, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. «День образования Свердловской области объединяет все поколения ее жителей: ведь каждый из вас вносит большой вклад в развитие родного края. Здесь живут открытые, инициативные, волевые люди, умеющие брать на себя ответственность и добиваться результатов. Это и есть настоящий уральский характер, благодаря которому регион и стал опорным краем державы», — обратился Якушев к свердловчанам. Полпред напомнил, что 2023 год станет особенно насыщенным для Свердловской области. Ее столица, Екатеринбург, отметит 300-летие, а сам регион примет Международный фестиваль университетского спорта (вместо Универсиады FISU), выставку «Иннопром» и строительный форум 100+. Якушев пожелал области процветания и успешной реализации планов, а ее жителям — крепкого здоровья, счастья и добра. 17 января Свердловская область отмечает свое 89-летие. В этот день в 1934 году регион был образован в составе РСФСР при разделении Уральской области. В нынешних границах субъект стал существовать чуть позднее — с 1938-го, когда был выведен из состава Пермской области.