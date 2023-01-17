Участница «Поле чудес» с Камчатки отреагировала на шутку Якубовича про «чукчу-идиота»

17 января 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Леонид Якубович обидел коренные народы в одной из программ Фото: Александр Елизаров © URA.RU Участница шоу «Поле чудес», директор ительменского фольклорного ансамбля «Эльвель» с Камчатки Лидия Кручинина заявила, что не обиделась после заявления ведущего программы Леонида Якубовича про «чукчу-идиота». Она отметила, что ничего оскорбительного в этом не было. «Ни во время передачи, ни сегодня не считаю, что Леонид Аркадьевич Якубович хотел кого-то обидеть. Для меня лично ничего обидного, тем более оскорбительного, в его словах не прозвучало! С наших сторон были только шутки, а их понимает каждый по-своему. Очень жаль», — цитирует Кручинину « Газета.ru ». По ее словам, ительмены — веселый и добрый народ, который часто смеется над собой. Кручинина призвала быть добрее друг к другу. Кручинина в выпуске «Поле чудес» надела на Якубовича национальную шапку малахай и бусы из рыбы корюшки, передает «Дни.ру». Телеведущий заявил, что можно было не ехать с Камчатки, чтобы сделать из него «чукчу-идиота». Жители Камчатки раскритиковали шутку Якубовича и заявили, что чукчи не имеют отношения к полуострову, сообщает «Утро.ру».

Участница шоу «Поле чудес», директор ительменского фольклорного ансамбля «Эльвель» с Камчатки Лидия Кручинина заявила, что не обиделась после заявления ведущего программы Леонида Якубовича про «чукчу-идиота». Она отметила, что ничего оскорбительного в этом не было. «Ни во время передачи, ни сегодня не считаю, что Леонид Аркадьевич Якубович хотел кого-то обидеть. Для меня лично ничего обидного, тем более оскорбительного, в его словах не прозвучало! С наших сторон были только шутки, а их понимает каждый по-своему. Очень жаль», — цитирует Кручинину «Газета.ru». По ее словам, ительмены — веселый и добрый народ, который часто смеется над собой. Кручинина призвала быть добрее друг к другу. Кручинина в выпуске «Поле чудес» надела на Якубовича национальную шапку малахай и бусы из рыбы корюшки, передает «Дни.ру». Телеведущий заявил, что можно было не ехать с Камчатки, чтобы сделать из него «чукчу-идиота». Жители Камчатки раскритиковали шутку Якубовича и заявили, что чукчи не имеют отношения к полуострову, сообщает «Утро.ру».