Иран прекращает сотрудничество с МАГАТЭ

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Иран прекращает сотрудничество с МАГАТЭ
Иран прекращает сотрудничество с МАГАТЭ Фото:

Парламент исламской республики Иран проголосовал за прекращение сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает местный телеканал Press TV. Ранее сообщалось, что инспекторы МАГАТЭ готовы вновь проверять ядерные материалы в Иране.

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Парламент исламской республики Иран проголосовал за прекращение сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает местный телеканал Press TV. Ранее сообщалось, что инспекторы МАГАТЭ готовы вновь проверять ядерные материалы в Иране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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