Иран прекращает сотрудничество с МАГАТЭ
Парламент исламской республики Иран проголосовал за прекращение сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает местный телеканал Press TV. Ранее сообщалось, что инспекторы МАГАТЭ готовы вновь проверять ядерные материалы в Иране.
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