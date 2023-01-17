Губернатор Махонин отчитался перед главой Минстроя РФ

17 января 2023 в 19:42 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин в Москве рассказал о пермских стройках (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным. Глава региона доложил о реализации в Прикамье нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщается на сайте правительства и губернатора края. «В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ прошла рабочая встреча главы Минстроя России Ирека Файзуллина и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Ключевой темой совещания стало подведение итогов работы стройкомплекса региона и реализация нацпроекта „Жилье и городская среда“, утвержденного президентом Владимиром Путиным», — говорится в сообщении. Махонин в своем telegram-канале, рассказывая о встрече, отметил, что в 2022 году в крае построили 1,9 млн квадратных метров жилья, что на 55% больше, чем планировали. В Краснокамске, Губахе, Барде и Кудымкаре сдали дома для переселения людей аварийного жилья. В 20 муниципалитетах аналогичные стройки еще идут. Так же, по словам губернатора, за год сданы три дома, в которых обманутые дольщики ждали квартир, а еще девять достраиваются.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным. Глава региона доложил о реализации в Прикамье нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщается на сайте правительства и губернатора края. «В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ прошла рабочая встреча главы Минстроя России Ирека Файзуллина и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Ключевой темой совещания стало подведение итогов работы стройкомплекса региона и реализация нацпроекта „Жилье и городская среда“, утвержденного президентом Владимиром Путиным», — говорится в сообщении. Махонин в своем telegram-канале, рассказывая о встрече, отметил, что в 2022 году в крае построили 1,9 млн квадратных метров жилья, что на 55% больше, чем планировали. В Краснокамске, Губахе, Барде и Кудымкаре сдали дома для переселения людей аварийного жилья. В 20 муниципалитетах аналогичные стройки еще идут. Так же, по словам губернатора, за год сданы три дома, в которых обманутые дольщики ждали квартир, а еще девять достраиваются.