Врач-терапевт рассказала, кому нельзя окунаться в прорубь

Врач-терапевт Лапа: крещенские купания запрещены после ОРВИ
© Служба новостей «URA.RU»
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Крещенские купания. Курган, купель, крещение, купание, закаливание
Врач порекомендовала переболевшим людям отказаться от крещенских купаний Фото:

Крещенские купания запрещены людям, которые не успели окрепнуть после болезни. Об этом рассказала врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой Людмила Лапа.

«Купаться в Крещение после ОРВИ, ОРЗ, гриппа и любой другой болезни можно, если прошло не менее двух недель после выздоровления. В противном случае лучше поберечь себя и соблюдать щадящий режим», — рассказала Лапа в интервью радио Sputnik. Она отметила, что переохлаждение после болезни может вызвать вторую волну заболевания, как правило, она оказывается тяжелее первой и дает осложнения.

Кандидат медицинских наук Евгений Машковский рассказал URA.RU, что от крещенских купаний может остановиться сердце. Погружение в прорубь всегда стресс для организма: происходит спазм сосудов и выброс адреналина. Это может привести к затруднению дыхания, к нарушению работы сердца и даже к его остановке. Он порекомендовал тщательно готовиться к таким купаниям.

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Крещенские купания запрещены людям, которые не успели окрепнуть после болезни. Об этом рассказала врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой Людмила Лапа. «Купаться в Крещение после ОРВИ, ОРЗ, гриппа и любой другой болезни можно, если прошло не менее двух недель после выздоровления. В противном случае лучше поберечь себя и соблюдать щадящий режим», — рассказала Лапа в интервью радио Sputnik. Она отметила, что переохлаждение после болезни может вызвать вторую волну заболевания, как правило, она оказывается тяжелее первой и дает осложнения. Кандидат медицинских наук Евгений Машковский рассказал URA.RU, что от крещенских купаний может остановиться сердце. Погружение в прорубь всегда стресс для организма: происходит спазм сосудов и выброс адреналина. Это может привести к затруднению дыхания, к нарушению работы сердца и даже к его остановке. Он порекомендовал тщательно готовиться к таким купаниям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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