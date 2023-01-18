Врач-терапевт рассказала, кому нельзя окунаться в прорубь

Врач-терапевт Лапа: крещенские купания запрещены после ОРВИ

18 января 2023 в 09:00 Размер текста - 17 +

Врач порекомендовала переболевшим людям отказаться от крещенских купаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Крещенские купания запрещены людям, которые не успели окрепнуть после болезни. Об этом рассказала врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой Людмила Лапа. «Купаться в Крещение после ОРВИ, ОРЗ, гриппа и любой другой болезни можно, если прошло не менее двух недель после выздоровления. В противном случае лучше поберечь себя и соблюдать щадящий режим», — рассказала Лапа в интервью радио Sputnik. Она отметила, что переохлаждение после болезни может вызвать вторую волну заболевания, как правило, она оказывается тяжелее первой и дает осложнения. Кандидат медицинских наук Евгений Машковский рассказал URA.RU, что от крещенских купаний может остановиться сердце. Погружение в прорубь всегда стресс для организма: происходит спазм сосудов и выброс адреналина. Это может привести к затруднению дыхания, к нарушению работы сердца и даже к его остановке. Он порекомендовал тщательно готовиться к таким купаниям.

Крещенские купания запрещены людям, которые не успели окрепнуть после болезни. Об этом рассказала врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой Людмила Лапа. «Купаться в Крещение после ОРВИ, ОРЗ, гриппа и любой другой болезни можно, если прошло не менее двух недель после выздоровления. В противном случае лучше поберечь себя и соблюдать щадящий режим», — рассказала Лапа в интервью радио Sputnik. Она отметила, что переохлаждение после болезни может вызвать вторую волну заболевания, как правило, она оказывается тяжелее первой и дает осложнения. Кандидат медицинских наук Евгений Машковский рассказал URA.RU, что от крещенских купаний может остановиться сердце. Погружение в прорубь всегда стресс для организма: происходит спазм сосудов и выброс адреналина. Это может привести к затруднению дыхания, к нарушению работы сердца и даже к его остановке. Он порекомендовал тщательно готовиться к таким купаниям.