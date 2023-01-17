Прокуратура занялась свердловскими детьми, которых высадили из автобуса в мороз

Местные жители сообщили, что детей высадили из автобуса (архивное фото) Александр Елизаров © URA.RU

Прокуратура Каменска-Уральского (Свердловская область) проверит перевозчика, водителя и контролера, которые в мороз высадили из автобуса детей семи и десяти лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского надзорного ведомства.

«Прокуратура Каменска-Уральского организовала проверку по публикации СМИ о высадке малолетних несовершеннолетних из автобуса», – говорится в сообщении пресс-службы. Там отметили, что детям было 7 и 10 лет – у них неожиданно не сработали проездные билеты.

В прокуратуре подчеркнули, что контролер не имеет право высаживать маленьких детей на ближайшей остановке, даже если у них возникли проблемы с оплатой. Высадить можно только пассажиров старше 16 лет.

Информация о высадке детей появилась 17 января. Местная жительница после инцидента обратилась в прокуратуру.