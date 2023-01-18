Экс-сенатор США озвучил потери Украины

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Украина несет колоссальные потери, считает американский полковник Ричард Блэк Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия несет колоссальные потери, численность личного состава ВСУ истощена. Об этом рассказал бывший американский сенатор от Вирджинии, полковник армии США в отставке Ричард Блэк. Он считает, что украинских солдат не хватит для продолжительного сопротивления.

«Количество погибших солдат ВСУ просто огромно. Совсем недавно была слита информация со стороны правительства Зеленского, что на Украине погибло и без вести пропало около 35 тысяч военнослужащих», — заявил Блэк в эфире «Соловьев Live». Порядка 150 тысяч украинских солдат погибли. Он также отметил, что информацию об этом скрывают западные СМИ.

Ранее военный обозреватель Владислав Шурыгин также отметил, что наступление украинской армии исчерпает последние резервы. Командованию ВСУ придется принять решение: наступать или сдвигать линию обороны.

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Украинская армия несет колоссальные потери, численность личного состава ВСУ истощена. Об этом рассказал бывший американский сенатор от Вирджинии, полковник армии США в отставке Ричард Блэк. Он считает, что украинских солдат не хватит для продолжительного сопротивления. «Количество погибших солдат ВСУ просто огромно. Совсем недавно была слита информация со стороны правительства Зеленского, что на Украине погибло и без вести пропало около 35 тысяч военнослужащих», — заявил Блэк в эфире «Соловьев Live». Порядка 150 тысяч украинских солдат погибли. Он также отметил, что информацию об этом скрывают западные СМИ. Ранее военный обозреватель Владислав Шурыгин также отметил, что наступление украинской армии исчерпает последние резервы. Командованию ВСУ придется принять решение: наступать или сдвигать линию обороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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