ЦТАК: делегация КНДР отправилась в Россию на антифашистскую конференцию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Северокорейская делегация отправилась в Россию
Северокорейская делегация отправилась в Россию Фото:

Делегация Корейской народной армии (КНА) КНДР во главе с заместителем начальника Главного политического управления Пак Ен Илем отправилась в Россию для участия в 3-й Международной антифашистской конференции. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Делегация Корейской народной армии во главе с заместителем начальника Главного политического управления Пак Ен Илем 28 апреля вылетела из Пхеньяна для участия в 3-й Международной антифашистской конференции, которая пройдет в России», — пишет ЦТАК. В международном аэропорту Пхеньяна делегацию провожали генералы и офицеры КНА, а также военный атташе посольства Российской Федерации в КНДР.

Лидер Северной Кореи получил приглашение от президента России Владимира Путина посетить Москву. Однако о конкретных сроках визита, а также о том, примет ли Ким Чен Ын участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, говорить пока рано. Даты поездки будут определены и согласованы по дипломатическим каналам, сообщил URA.RU представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Делегация Корейской народной армии (КНА) КНДР во главе с заместителем начальника Главного политического управления Пак Ен Илем отправилась в Россию для участия в 3-й Международной антифашистской конференции. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «Делегация Корейской народной армии во главе с заместителем начальника Главного политического управления Пак Ен Илем 28 апреля вылетела из Пхеньяна для участия в 3-й Международной антифашистской конференции, которая пройдет в России», — пишет ЦТАК. В международном аэропорту Пхеньяна делегацию провожали генералы и офицеры КНА, а также военный атташе посольства Российской Федерации в КНДР. Лидер Северной Кореи получил приглашение от президента России Владимира Путина посетить Москву. Однако о конкретных сроках визита, а также о том, примет ли Ким Чен Ын участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, говорить пока рано. Даты поездки будут определены и согласованы по дипломатическим каналам, сообщил URA.RU представитель Кремля Дмитрий Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...