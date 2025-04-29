ЦТАК: делегация КНДР отправилась в Россию на антифашистскую конференцию

Делегация Корейской народной армии (КНА) КНДР во главе с заместителем начальника Главного политического управления Пак Ен Илем отправилась в Россию для участия в 3-й Международной антифашистской конференции. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Делегация Корейской народной армии во главе с заместителем начальника Главного политического управления Пак Ен Илем 28 апреля вылетела из Пхеньяна для участия в 3-й Международной антифашистской конференции, которая пройдет в России», — пишет ЦТАК. В международном аэропорту Пхеньяна делегацию провожали генералы и офицеры КНА, а также военный атташе посольства Российской Федерации в КНДР.
Лидер Северной Кореи получил приглашение от президента России Владимира Путина посетить Москву. Однако о конкретных сроках визита, а также о том, примет ли Ким Чен Ын участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, говорить пока рано. Даты поездки будут определены и согласованы по дипломатическим каналам, сообщил URA.RU представитель Кремля Дмитрий Песков.
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