Военный эксперт рассказал о слабых точках украинской обороны в Донбассе

Военный аналитик Шурыгин: ВСУ вынуждены сдвинуть линию обороны
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Последствия АТО и украинские блокпосты в Краматорске. Украина, военная техника, украинские войска, флаг
Аналитик Шурыгин рассказал о слабых местах украинской обороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия понесла большие потери в Соледаре и потеряла центральный узел обороны. Об этом рассказал военный обозреватель Владислав Шурыгин.

«У них сейчас много проблем, большие потери, и взламывание центрального узла обороны, конечно, не вдохновляет на стойкость. Украинское командование будет сейчас затыкать эту пробоину людьми и возводить следующую линию обороны», — считает Шурыгин. Его цитирует газета «Известия».

По словам обозревателя, у Киева остались силы на контрнаступление, но это будет их последний резерв. Командованию ВСУ придется выбирать: использовать его для наступления или сдвигать линию обороны. «Надо будет отходить на линию Константиновка-Дружковка-Краматорск. Под ударом окажется Северск», — говорит Шурыгин.

Российская армия ведет активную работу на купянском и краснолиманском направлениях. В районе населенного пункта Лиман ликвидировали три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, передает телеканал 360. По данным Минобороны РФ украинская армия потеряла на купянском направлении 50 единиц личного состава, один танк и две боевые машины пехоты за последние сутки.

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Украинская армия понесла большие потери в Соледаре и потеряла центральный узел обороны. Об этом рассказал военный обозреватель Владислав Шурыгин. «У них сейчас много проблем, большие потери, и взламывание центрального узла обороны, конечно, не вдохновляет на стойкость. Украинское командование будет сейчас затыкать эту пробоину людьми и возводить следующую линию обороны», — считает Шурыгин. Его цитирует газета «Известия». По словам обозревателя, у Киева остались силы на контрнаступление, но это будет их последний резерв. Командованию ВСУ придется выбирать: использовать его для наступления или сдвигать линию обороны. «Надо будет отходить на линию Константиновка-Дружковка-Краматорск. Под ударом окажется Северск», — говорит Шурыгин. Российская армия ведет активную работу на купянском и краснолиманском направлениях. В районе населенного пункта Лиман ликвидировали три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, передает телеканал 360. По данным Минобороны РФ украинская армия потеряла на купянском направлении 50 единиц личного состава, один танк и две боевые машины пехоты за последние сутки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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