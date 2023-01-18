Военный эксперт рассказал о слабых точках украинской обороны в Донбассе

Военный аналитик Шурыгин: ВСУ вынуждены сдвинуть линию обороны

18 января 2023 в 08:36 Размер текста - 17 +

Аналитик Шурыгин рассказал о слабых местах украинской обороны Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия понесла большие потери в Соледаре и потеряла центральный узел обороны. Об этом рассказал военный обозреватель Владислав Шурыгин. «У них сейчас много проблем, большие потери, и взламывание центрального узла обороны, конечно, не вдохновляет на стойкость. Украинское командование будет сейчас затыкать эту пробоину людьми и возводить следующую линию обороны», — считает Шурыгин. Его цитирует газета «Известия». По словам обозревателя, у Киева остались силы на контрнаступление, но это будет их последний резерв. Командованию ВСУ придется выбирать: использовать его для наступления или сдвигать линию обороны. «Надо будет отходить на линию Константиновка-Дружковка-Краматорск. Под ударом окажется Северск», — говорит Шурыгин. Российская армия ведет активную работу на купянском и краснолиманском направлениях. В районе населенного пункта Лиман ликвидировали три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, передает телеканал 360. По данным Минобороны РФ украинская армия потеряла на купянском направлении 50 единиц личного состава, один танк и две боевые машины пехоты за последние сутки.

Украинская армия понесла большие потери в Соледаре и потеряла центральный узел обороны. Об этом рассказал военный обозреватель Владислав Шурыгин. «У них сейчас много проблем, большие потери, и взламывание центрального узла обороны, конечно, не вдохновляет на стойкость. Украинское командование будет сейчас затыкать эту пробоину людьми и возводить следующую линию обороны», — считает Шурыгин. Его цитирует газета «Известия». По словам обозревателя, у Киева остались силы на контрнаступление, но это будет их последний резерв. Командованию ВСУ придется выбирать: использовать его для наступления или сдвигать линию обороны. «Надо будет отходить на линию Константиновка-Дружковка-Краматорск. Под ударом окажется Северск», — говорит Шурыгин. Российская армия ведет активную работу на купянском и краснолиманском направлениях. В районе населенного пункта Лиман ликвидировали три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, передает телеканал 360. По данным Минобороны РФ украинская армия потеряла на купянском направлении 50 единиц личного состава, один танк и две боевые машины пехоты за последние сутки.