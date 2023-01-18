Сенатор СФ Тараканов попробовал испечь блины в Тюменской области

Сенатор Совета Федерации Павел Тараканов попрактиковался в выпечке блинов в Ялуторовске (Тюменская область). Об этом политик написал в своем telegram-канале.
«На днях с рабочим визитом посетил этот замечательный город. В завершении визита побывал в центре притяжения туристов — Ялуторовском остроге. И, конечно, потренировался в искусстве приготовления блинов», — рассказал Тараканов.
Кроме того, сенатор вместе с мэром Ялуторовска посетил несколько социально значимых объектов города. И провел встречу с предпринимателями.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор в послании к депутатам областной думы заявил, что Ялуторовск должен стать «блинной столицей России». В 2022 году в сибирском городе испекли огромный блин. Он попал в Книгу рекордов страны.
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