Сенатор СФ Тараканов попробовал испечь блины в Тюменской области

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Масленица в Ялуторовске 2020. Тюмень, народные гуляния, масленица, блин, ялуторовск, большой блин
В Ялуторовске испекли самый большой блин в России Фото:

Сенатор Совета Федерации Павел Тараканов попрактиковался в выпечке блинов в Ялуторовске (Тюменская область). Об этом политик написал в своем telegram-канале.

«На днях с рабочим визитом посетил этот замечательный город. В завершении визита побывал в центре притяжения туристов — Ялуторовском остроге. И, конечно, потренировался в искусстве приготовления блинов», — рассказал Тараканов.

Кроме того, сенатор вместе с мэром Ялуторовска посетил несколько социально значимых объектов города. И провел встречу с предпринимателями.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор в послании к депутатам областной думы заявил, что Ялуторовск должен стать «блинной столицей России». В 2022 году в сибирском городе испекли огромный блин. Он попал в Книгу рекордов страны.

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Сенатор Совета Федерации Павел Тараканов попрактиковался в выпечке блинов в Ялуторовске (Тюменская область). Об этом политик написал в своем telegram-канале. «На днях с рабочим визитом посетил этот замечательный город. В завершении визита побывал в центре притяжения туристов — Ялуторовском остроге. И, конечно, потренировался в искусстве приготовления блинов», — рассказал Тараканов. Кроме того, сенатор вместе с мэром Ялуторовска посетил несколько социально значимых объектов города. И провел встречу с предпринимателями. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор в послании к депутатам областной думы заявил, что Ялуторовск должен стать «блинной столицей России». В 2022 году в сибирском городе испекли огромный блин. Он попал в Книгу рекордов страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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