В ХМАО ищут на вахту сварщика с зарплатой в 600 тысяч рублей

В ХМАО многопрофильная строительная компания «Промэкскавация», работающая с «ЗапСибНефтехимом», «Сибуром», «РН-Уватнефтегазом», ищет электросварщиков ручной сварки. В объявлении на Avito указано, что за трехмесячную вахту работодатель готов заплатить порядка 600 тысяч рублей.
«Нужен опыт работы в сварке трубопроводов, мостов, металлоконструкций. Уровень заработной платы зависит от квалификации, опыта работа, результатов сварки КСС, аттестаций и обсуждается при собеседовании», — указано в объявлении.
Работодатель предлагает разные варианты вахтового режима с периодом работы от 24 до 90 дней. Предприятие оплачивает межвахтовый период, проезд, проживание во время работы, обеспечивает персонал спецодеждой и инструментом.
Телефон, указанный в объявлении, оказался недоступен. В отделе кадров предприятия корреспонденту URA.RU на звонок не ответили.
Ранее URA.RU сообщало, что в Салыме (ХМАО) ищут электросварщиков для работы в Тюменской области. Работодатель рассматривает предложения соискателей, имеющих удостоверение Национальной ассоциации контроля сварщиков.
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