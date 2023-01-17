17 января 2023

В ХМАО ищут на вахту сварщика с зарплатой в 600 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие цеха по модернизированию тепловозов. ШААЗ Шадринск, сварка, сварщик
Строительная компания готова платить сварщикам 600 тысяч Фото:

В ХМАО многопрофильная строительная компания «Промэкскавация», работающая с «ЗапСибНефтехимом», «Сибуром», «РН-Уватнефтегазом», ищет электросварщиков ручной сварки. В объявлении на Avito указано, что за трехмесячную вахту работодатель готов заплатить порядка 600 тысяч рублей.

«Нужен опыт работы в сварке трубопроводов, мостов, металлоконструкций. Уровень заработной платы зависит от квалификации, опыта работа, результатов сварки КСС, аттестаций и обсуждается при собеседовании», — указано в объявлении.

Работодатель предлагает разные варианты вахтового режима с периодом работы от 24 до 90 дней. Предприятие оплачивает межвахтовый период, проезд, проживание во время работы, обеспечивает персонал спецодеждой и инструментом.

Телефон, указанный в объявлении, оказался недоступен. В отделе кадров предприятия корреспонденту URA.RU на звонок не ответили.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салыме (ХМАО) ищут электросварщиков для работы в Тюменской области. Работодатель рассматривает предложения соискателей, имеющих удостоверение Национальной ассоциации контроля сварщиков.

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В ХМАО многопрофильная строительная компания «Промэкскавация», работающая с «ЗапСибНефтехимом», «Сибуром», «РН-Уватнефтегазом», ищет электросварщиков ручной сварки. В объявлении на Avito указано, что за трехмесячную вахту работодатель готов заплатить порядка 600 тысяч рублей. «Нужен опыт работы в сварке трубопроводов, мостов, металлоконструкций. Уровень заработной платы зависит от квалификации, опыта работа, результатов сварки КСС, аттестаций и обсуждается при собеседовании», — указано в объявлении. Работодатель предлагает разные варианты вахтового режима с периодом работы от 24 до 90 дней. Предприятие оплачивает межвахтовый период, проезд, проживание во время работы, обеспечивает персонал спецодеждой и инструментом. Телефон, указанный в объявлении, оказался недоступен. В отделе кадров предприятия корреспонденту URA.RU на звонок не ответили. Ранее URA.RU сообщало, что в Салыме (ХМАО) ищут электросварщиков для работы в Тюменской области. Работодатель рассматривает предложения соискателей, имеющих удостоверение Национальной ассоциации контроля сварщиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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