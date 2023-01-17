В ХМАО ищут на вахту сварщика с зарплатой в 600 тысяч рублей

18 января 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Строительная компания готова платить сварщикам 600 тысяч Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В ХМАО многопрофильная строительная компания «Промэкскавация», работающая с «ЗапСибНефтехимом», «Сибуром», «РН-Уватнефтегазом», ищет электросварщиков ручной сварки. В объявлении на Avito указано, что за трехмесячную вахту работодатель готов заплатить порядка 600 тысяч рублей. «Нужен опыт работы в сварке трубопроводов, мостов, металлоконструкций. Уровень заработной платы зависит от квалификации, опыта работа, результатов сварки КСС, аттестаций и обсуждается при собеседовании», — указано в объявлении. Работодатель предлагает разные варианты вахтового режима с периодом работы от 24 до 90 дней. Предприятие оплачивает межвахтовый период, проезд, проживание во время работы, обеспечивает персонал спецодеждой и инструментом. Телефон, указанный в объявлении, оказался недоступен. В отделе кадров предприятия корреспонденту URA.RU на звонок не ответили. Ранее URA.RU сообщало, что в Салыме (ХМАО) ищут электросварщиков для работы в Тюменской области. Работодатель рассматривает предложения соискателей, имеющих удостоверение Национальной ассоциации контроля сварщиков.

В ХМАО многопрофильная строительная компания «Промэкскавация», работающая с «ЗапСибНефтехимом», «Сибуром», «РН-Уватнефтегазом», ищет электросварщиков ручной сварки. В объявлении на Avito указано, что за трехмесячную вахту работодатель готов заплатить порядка 600 тысяч рублей. «Нужен опыт работы в сварке трубопроводов, мостов, металлоконструкций. Уровень заработной платы зависит от квалификации, опыта работа, результатов сварки КСС, аттестаций и обсуждается при собеседовании», — указано в объявлении. Работодатель предлагает разные варианты вахтового режима с периодом работы от 24 до 90 дней. Предприятие оплачивает межвахтовый период, проезд, проживание во время работы, обеспечивает персонал спецодеждой и инструментом. Телефон, указанный в объявлении, оказался недоступен. В отделе кадров предприятия корреспонденту URA.RU на звонок не ответили. Ранее URA.RU сообщало, что в Салыме (ХМАО) ищут электросварщиков для работы в Тюменской области. Работодатель рассматривает предложения соискателей, имеющих удостоверение Национальной ассоциации контроля сварщиков.