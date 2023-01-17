17 января 2023

Подозреваемым в поджоге военкомата в Нижневартовске обещали заплатить за преступление

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресненский суд. Москва, решетка, преступник, скамья подсудимых, суд
Заказ на поджог военкомата в Нижневартовске Василий Гаврилишен получил через Telegram Фото:

Обвиняемым в поджоге военкомата в Нижневартовске Василий Гаврилишен и Владислав Борисенко выполняли заказ. За поджог им обещали заплатить от 1 до 3 млн рублей. Информацию с допроса Гаврилишена озвучил судья на заседании Центрального окружного военного суда.

«В Telegram со мной связался человек под ником Ростислав Мухин и предложил 1-3 млн рублей за работу. Он написал, что необходимо поджечь военкомат Нижневартовска при помощи коктейлей Молотова. Я согласился на это предложение, так как нуждался в деньгах», — сказано в сообщении ТАСС со ссылкой на слова Гаврилишена.

Он добавил, что получил предоплату в размере одной тысячи долларов на криптокошелек. При этом Гаврилишен заверил, что не знает личность заказчика.

Ранее URA.RU писало, что злоумышленники закидали бутылками с горючей смесью военный комиссариат в Нижневартовске. Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения. К расследованию поджога также подключался окружной военный комиссариат. Позже статью переквалифицировали на теракт.

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Обвиняемым в поджоге военкомата в Нижневартовске Василий Гаврилишен и Владислав Борисенко выполняли заказ. За поджог им обещали заплатить от 1 до 3 млн рублей. Информацию с допроса Гаврилишена озвучил судья на заседании Центрального окружного военного суда. «В Telegram со мной связался человек под ником Ростислав Мухин и предложил 1-3 млн рублей за работу. Он написал, что необходимо поджечь военкомат Нижневартовска при помощи коктейлей Молотова. Я согласился на это предложение, так как нуждался в деньгах», — сказано в сообщении ТАСС со ссылкой на слова Гаврилишена. Он добавил, что получил предоплату в размере одной тысячи долларов на криптокошелек. При этом Гаврилишен заверил, что не знает личность заказчика. Ранее URA.RU писало, что злоумышленники закидали бутылками с горючей смесью военный комиссариат в Нижневартовске. Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения. К расследованию поджога также подключался окружной военный комиссариат. Позже статью переквалифицировали на теракт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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