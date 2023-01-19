Свердловский главк МВД закупит автомобили на 46 млн рублей

Предположительно, силовики пересядут за руль новых отечественных автомобилей Анна Майорова © URA.RU

ГУ МВД по Свердловской области готовится до середины июля закупить несколько десятков автомобилей, на которые из федерального бюджета потратит почти 46 млн рублей. Соответствующая информация размещена на официальном портале госзакупок.

Согласно данным с сайта, в свердловском главке собираются купить 28 автомобилей на общую сумму 45,99 млн рублей. Из них одна грузовая платформа, две машины на семь мест и 25 других легковых автомобилей.

Автомобили должны поставить главку до 14 июля, а с поставщиком должны определиться до конца января. Средства на это будут выделены из федерального бюджета.

Ранее источники URA.RU сообщали, что сотрудников ГУ МВД, пользовавшихся иномарками, пересадят на Lada Granta и Lada Vesta. По данным инсайдера, за руль новых автомобилей сядут, в первую очередь, участковые.