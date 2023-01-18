Застройщики ХМАО избавятся от бюрократии, тормозящей стройки

19 января 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

Для застройщиков снизили административные барьеры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Строительные компании в регионе могут ускорить темпы возведения своих объектов благодаря последним изменениям в градостроительном кодексе, которые снижают административные барьеры. Документ приняли на федеральном уровне. URA.RU обсудило изменения с экспертом в строительной отрасли и гендиректором союза «СРО «ОПУС» в Югре Сергеем Чабаном. «Изменения в законодательстве нацелены не только на ускорение ввода в эксплуатацию объектов. Ускоряются разные процедуры по разным направлениям. Например, сокращаются сроки согласования и общественных обсуждений изменений в генеральные планы городов и поселений. В частности, также появилась возможность подготовки единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования. Все вместе это убирает излишние барьеры и проволочки. Поможет работать в лучшем темпе, — поясняет эксперт. Ряд послаблений для строительных компаний, например, сокращение перечня документов, которые нужны для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, были предусмотрены весной прошлого года Однако лишь в качестве антикризисных мер — теперь они становятся бессрочными. Кроме того, теперь с марта в любом муниципалитете властями может вводиться процесс согласование архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства. «По поводу ожидаемых эффектов выскажу личное мнение: в тех городах, где в профильных службах работают высококвалифицированные специалисты, новый порядок безусловно может и должен способствовать улучшению качественных характеристик архитектурного облика и дизайна городской среды. Хорошими нормами нужно качественно пользоваться. В Югре для этого есть достаточный кадровый потенциал, а также условия, возникшие с выделением в отдельную структуру окружного департамента архитектуры и пространственного развития», — добавляет Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске появился спрос на квартиры в домах нового формата. Жители охотно покупают малоформатную недвижимость до 30 квадратных метров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Строительные компании в регионе могут ускорить темпы возведения своих объектов благодаря последним изменениям в градостроительном кодексе, которые снижают административные барьеры. Документ приняли на федеральном уровне. URA.RU обсудило изменения с экспертом в строительной отрасли и гендиректором союза «СРО «ОПУС» в Югре Сергеем Чабаном. «Изменения в законодательстве нацелены не только на ускорение ввода в эксплуатацию объектов. Ускоряются разные процедуры по разным направлениям. Например, сокращаются сроки согласования и общественных обсуждений изменений в генеральные планы городов и поселений. В частности, также появилась возможность подготовки единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования. Все вместе это убирает излишние барьеры и проволочки. Поможет работать в лучшем темпе, — поясняет эксперт. Ряд послаблений для строительных компаний, например, сокращение перечня документов, которые нужны для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, были предусмотрены весной прошлого года Однако лишь в качестве антикризисных мер — теперь они становятся бессрочными. Кроме того, теперь с марта в любом муниципалитете властями может вводиться процесс согласование архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства. «По поводу ожидаемых эффектов выскажу личное мнение: в тех городах, где в профильных службах работают высококвалифицированные специалисты, новый порядок безусловно может и должен способствовать улучшению качественных характеристик архитектурного облика и дизайна городской среды. Хорошими нормами нужно качественно пользоваться. В Югре для этого есть достаточный кадровый потенциал, а также условия, возникшие с выделением в отдельную структуру окружного департамента архитектуры и пространственного развития», — добавляет Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске появился спрос на квартиры в домах нового формата. Жители охотно покупают малоформатную недвижимость до 30 квадратных метров.