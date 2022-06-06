Свердловский суд решил судьбу генерала по делу об изнасиловании

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Гилязова задержали на съемной квартире в Екатеринбурге (фото из архива) Фото:

Генерал-майора в отставке Рамиля Гилязова, обвиняемого в изнасиловании школьницы и склонении к употреблению наркотиков, продлили срок содержания в СИЗО до 26 августа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Указанным постановлением в отношении Гилязова продлен срок содержания под стражей по 26 августа 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы. Гилязов пробудет в СИЗО, пока суд не примет решение о приговоре генералу.

Генерала задержали на съемной квартире в Екатеринбурге, где он, по версии следствия, изнасиловал школьницу. Вместе с ним в деле проходит два фигуранта — Оксана Гортинская и онколог Свердловского областного диспансера Иван Собачев. Ранее Гилязову отказали в освобождении из СИЗО.

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Генерал-майора в отставке Рамиля Гилязова, обвиняемого в изнасиловании школьницы и склонении к употреблению наркотиков, продлили срок содержания в СИЗО до 26 августа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Указанным постановлением в отношении Гилязова продлен срок содержания под стражей по 26 августа 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы. Гилязов пробудет в СИЗО, пока суд не примет решение о приговоре генералу. Генерала задержали на съемной квартире в Екатеринбурге, где он, по версии следствия, изнасиловал школьницу. Вместе с ним в деле проходит два фигуранта — Оксана Гортинская и онколог Свердловского областного диспансера Иван Собачев. Ранее Гилязову отказали в освобождении из СИЗО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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