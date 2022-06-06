Свердловский суд решил судьбу генерала по делу об изнасиловании

06 июня 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

Гилязова задержали на съемной квартире в Екатеринбурге (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Генерал-майора в отставке Рамиля Гилязова, обвиняемого в изнасиловании школьницы и склонении к употреблению наркотиков, продлили срок содержания в СИЗО до 26 августа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Указанным постановлением в отношении Гилязова продлен срок содержания под стражей по 26 августа 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы. Гилязов пробудет в СИЗО, пока суд не примет решение о приговоре генералу. Генерала задержали на съемной квартире в Екатеринбурге, где он, по версии следствия, изнасиловал школьницу. Вместе с ним в деле проходит два фигуранта — Оксана Гортинская и онколог Свердловского областного диспансера Иван Собачев. Ранее Гилязову отказали в освобождении из СИЗО. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Генерал-майора в отставке Рамиля Гилязова, обвиняемого в изнасиловании школьницы и склонении к употреблению наркотиков, продлили срок содержания в СИЗО до 26 августа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Указанным постановлением в отношении Гилязова продлен срок содержания под стражей по 26 августа 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы. Гилязов пробудет в СИЗО, пока суд не примет решение о приговоре генералу. Генерала задержали на съемной квартире в Екатеринбурге, где он, по версии следствия, изнасиловал школьницу. Вместе с ним в деле проходит два фигуранта — Оксана Гортинская и онколог Свердловского областного диспансера Иван Собачев. Ранее Гилязову отказали в освобождении из СИЗО.