В Нижневартовске детям мобилизованных оплатили хореографию и IT-кружок

19 января 2023 в 19:24 Размер текста - 17 +

Дети мобилизованных смогут бесплатно учиться робототехнике Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Дети мобилизованных из Нижневартовска (ХМАО) получили бесплатные сертификаты на дополнительное образование: изобразительное искусство, хореографию, робототехнику, программирование и ряд других курсов. Сертификаты от социальных предпринимателей вручила вице-спикер думы округа Наталья Западнова и опубликовала пост об этом на своей странице «Вконтакте». «Вручила двадцать сертификатов на получение услуг дополнительного образования в Нижневартовске детям из семей мобилизованных. За этой цифрой — истории будущего успеха мальчишек и девчонок, которым помогут раскрыть потенциал в программировании, робототехнике, хореографии, актерском мастерстве, живописи и во многих других направлениях», — написала Западнова. Вице-спикер поблагодарила шестерых представителей бизнес-сообщества Нижневартовска, предоставивших детям из семей военнослужащих возможность обучаться на курсах бесплатно. «Уверена, это только начало. Мы обязательно продолжим привлекать на орбиту добрых дел не только представителей малого и среднего бизнеса, но и всех, кто хочет и готов оказывать помощь», — добавила Западнова. Ранее URA.RU писало, что детям мобилизованных компенсируют школьные обеды, пропущенные в актировки. За один пропущенный день семьи участников СВО получат компенсацию в размере 189 рублей за одного ребенка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дети мобилизованных из Нижневартовска (ХМАО) получили бесплатные сертификаты на дополнительное образование: изобразительное искусство, хореографию, робототехнику, программирование и ряд других курсов. Сертификаты от социальных предпринимателей вручила вице-спикер думы округа Наталья Западнова и опубликовала пост об этом на своей странице «Вконтакте». «Вручила двадцать сертификатов на получение услуг дополнительного образования в Нижневартовске детям из семей мобилизованных. За этой цифрой — истории будущего успеха мальчишек и девчонок, которым помогут раскрыть потенциал в программировании, робототехнике, хореографии, актерском мастерстве, живописи и во многих других направлениях», — написала Западнова. Вице-спикер поблагодарила шестерых представителей бизнес-сообщества Нижневартовска, предоставивших детям из семей военнослужащих возможность обучаться на курсах бесплатно. «Уверена, это только начало. Мы обязательно продолжим привлекать на орбиту добрых дел не только представителей малого и среднего бизнеса, но и всех, кто хочет и готов оказывать помощь», — добавила Западнова. Ранее URA.RU писало, что детям мобилизованных компенсируют школьные обеды, пропущенные в актировки. За один пропущенный день семьи участников СВО получат компенсацию в размере 189 рублей за одного ребенка.