Экзоскелет создан для пациентов функций ног и опорно-двигательного аппарата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городской клинической больнице №2 Магнитогорска Челябинской области работу реабилитолога будет дополнять робот. О появлении экзоскелета для людей с ограниченными возможностями URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава региона.

«Это оборудование мы получили по областной программе реабилитации в конце прошлого года. Ввели в эксплуатацию, прошли обучение», — рассказала реабилитолог больницы Ульяна Колодина.

Робота создали в России для больных с нарушениями функций ног, опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Изобретение повторяет работу скелетно-мышечной системы, делая движения пациента безопасными.

Экзоскелет поможет в реабилитации пациентов с ограниченными возможностями фото: пресс-служба минздрава Челябинской области