19 января 2023

В Челябинской больнице реабилитацией инвалидов будет заниматься робот. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Экзоскелет создан для пациентов функций ног и опорно-двигательного аппарата Фото:

В городской клинической больнице №2 Магнитогорска Челябинской области работу реабилитолога будет дополнять робот. О появлении экзоскелета для людей с ограниченными возможностями URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава региона.

«Это оборудование мы получили по областной программе реабилитации в конце прошлого года. Ввели в эксплуатацию, прошли обучение», — рассказала реабилитолог больницы Ульяна Колодина.

Робота создали в России для больных с нарушениями функций ног, опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Изобретение повторяет работу скелетно-мышечной системы, делая движения пациента безопасными.

Экзоскелет поможет в реабилитации пациентов с ограниченными возможностями
Экзоскелет помогает в безопасном передвижении и распределить усилия

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В городской клинической больнице №2 Магнитогорска Челябинской области работу реабилитолога будет дополнять робот. О появлении экзоскелета для людей с ограниченными возможностями URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава региона. «Это оборудование мы получили по областной программе реабилитации в конце прошлого года. Ввели в эксплуатацию, прошли обучение», — рассказала реабилитолог больницы Ульяна Колодина. Робота создали в России для больных с нарушениями функций ног, опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Изобретение повторяет работу скелетно-мышечной системы, делая движения пациента безопасными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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