12 мая 2025

Прокуратура проверит информация о прорыве коллектора в поселке под Челябинском

© Служба новостей «URA.RU»
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При выявлении нарушений закона будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования
При выявлении нарушений закона будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования Фото:

Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту возможного загрязнения Шершневского водохранилища канализационными стоками, сообщила пресс-служба ведомства. О прорыве канализационного коллектора в поселке Западный ранее сообщили очевидцы. 

«Прокуратура с выездом на место проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ и охраны природы. Даст оценку действиям (бездействию) лиц, ответственных за организацию надлежащей работы системы водоотведения», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

При выявлении нарушений закона, будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. Проверка включает оценку состояния водоотводящих сооружений, а также возможного ущерба экологии водоема. На данный момент ведомство не уточняет, каков объем загрязнения и есть ли угроза для жителей или водных ресурсов региона.

В поселке Западный ранее порвало канализационный коллектор и стоки с фекалиями начали стекать в Шершневское водохранилище, которое является питьевым источником Челябинска. Коллектор прорвало на улицах, близких к побережью водоема. 

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Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту возможного загрязнения Шершневского водохранилища канализационными стоками, сообщила пресс-служба ведомства. О прорыве канализационного коллектора в поселке Западный ранее сообщили очевидцы.  «Прокуратура с выездом на место проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ и охраны природы. Даст оценку действиям (бездействию) лиц, ответственных за организацию надлежащей работы системы водоотведения», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  При выявлении нарушений закона, будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. Проверка включает оценку состояния водоотводящих сооружений, а также возможного ущерба экологии водоема. На данный момент ведомство не уточняет, каков объем загрязнения и есть ли угроза для жителей или водных ресурсов региона. В поселке Западный ранее порвало канализационный коллектор и стоки с фекалиями начали стекать в Шершневское водохранилище, которое является питьевым источником Челябинска. Коллектор прорвало на улицах, близких к побережью водоема. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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