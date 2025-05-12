В деревне Гаево Челябинской области к 80-летнему юбилею Победы отремонтирован памятник павшим воинам. Все работы проведены с учетом мнения местных жителей после вмешательства Генпрокуратуры.
«По поручению заместителя Генерального прокурора России Сергея Зайцева прокуратурой Челябинской области проведена проверка по публикации СМИ по вопросу ремонта памятника погибшим в Великую Отечественную войну в деревне Гаево. После вмешательства прокуратуры работы по благоустройству и ремонту завершены до Дня Победы», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В 2024 году староста деревни, представляя интересы местных жителей, обратился в органы муниципальной власти с предложением провести реконструкцию памятника в честь погибших защитников Отечества. Эта инициатива получила одобрение, и в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне был заключен контракт на выполнение работ по обновлению бетонного основания памятника, укладке тротуарной плитки и бордюров, а также изготовлению и установке металлического ограждения и мемориальной таблички с именами павших.
По поручению прокуратуры вопросы, связанные с заменой памятной таблички и утверждением ее нового макета, были вынесены на обсуждение схода граждан. В данном собрании принял участие прокурор города Касли.
В результате обсуждения, в котором также участвовали родственники погибших, проживающие в деревне Гаево, было принято решение изготовить новую табличку. Согласно принятому решению, на ней будут перенесены фамилии воинов, а надпись «Убиты на войне» заменена фразой «Вечная память воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», а также добавлена фраза «Памяти павших — будьте достойны». В соответствии с решением схода граждан демонтированная мемориальная табличка с именами жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, была передана для хранения в музей при местной библиотеке.
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