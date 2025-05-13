Фигурант дела о коррупции в мэрии Магнитогорска получил шанс вернуться к власти после отсидки

Осужденному за коррупцию экс-главе «Магнитогорскинвестрой» смягчили приговор
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Седьмой кассационный суд общей юрисдикции изменил приговор Денису Кравченко
Седьмой кассационный суд общей юрисдикции изменил приговор Денису Кравченко Фото:

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) смягчил приговор бывшему главе «Магнитогорскинвестрой» Денису Кравченко, осужденному на 10 лет за коррупцию. Как уточнили в пресс-службе суда, изменения коснулись лишь дополнительной части вердикта: из нее убрали указание на запрет занимать должности с функциями представителя власти.

«Приговор и апелляционное определение в отношении Кравченко изменили. Исключили из назначенного дополнительного наказания указание на запрет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. В остальном приговор оставили без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Кравченко судили вместе с бывшим вице-мэром Магнитогорска Дмитрием Гавриловым. Их обвиняли в коррупции и растрате. Третьим фигурантом выступил экс-директор фирмы, занимающейся ремонтом дорог, Сергей Бондаренко. По версии следствия, троица объединилась в группу и принялась «доить» городской бюджет через выгодные контракты.

В отличие от Гаврилова и Кравченко Бондаренко признал вину и согласился сотрудничать со следствием. В итоге он отделался условным сроком и даже получил разрешение занимать руководящие должности.

Гаврилов и Кравченко, в свою очередь, получили сполна — каждый по 10 лет колонии строгого режима. Также им запретили на протяжении восьми лет занимать должности во власти. Оспорить приговор у них не получилось.

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Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) смягчил приговор бывшему главе «Магнитогорскинвестрой» Денису Кравченко, осужденному на 10 лет за коррупцию. Как уточнили в пресс-службе суда, изменения коснулись лишь дополнительной части вердикта: из нее убрали указание на запрет занимать должности с функциями представителя власти. «Приговор и апелляционное определение в отношении Кравченко изменили. Исключили из назначенного дополнительного наказания указание на запрет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. В остальном приговор оставили без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Кравченко судили вместе с бывшим вице-мэром Магнитогорска Дмитрием Гавриловым. Их обвиняли в коррупции и растрате. Третьим фигурантом выступил экс-директор фирмы, занимающейся ремонтом дорог, Сергей Бондаренко. По версии следствия, троица объединилась в группу и принялась «доить» городской бюджет через выгодные контракты. В отличие от Гаврилова и Кравченко Бондаренко признал вину и согласился сотрудничать со следствием. В итоге он отделался условным сроком и даже получил разрешение занимать руководящие должности. Гаврилов и Кравченко, в свою очередь, получили сполна — каждый по 10 лет колонии строгого режима. Также им запретили на протяжении восьми лет занимать должности во власти. Оспорить приговор у них не получилось.
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