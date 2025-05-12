12 мая 2025

Пьяный мужчина напал на магазин в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Нарушителя передали сотрудникам полиции
Нарушителя передали сотрудникам полиции Фото:

Нетрезвый житель Челябинска устроил беспорядки в магазине разливных напитков на улице Бейвеля ранним утром 13 мая. Об этом сообщили в службе группы частного охранного предприятия (ЧОП), бойцы которой прибыли на место происшествия и задержали нарушителя.

«Молодой человек проник в подсобное помещение магазина, несмотря на попытки продавца остановить его. Продавцу было не под силу выпроводить хулигана», — сообщила пресс-служба ЧОП «Варяг». С этой задачей справились бойцы охранного предприятия, они передали правонарушителя наряду полиции для разбирательства. 

В настоящее время работники торговой точки оценивают причиненный ущерб, а полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о привлечении молодого человека к административной или уголовной ответственности.

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Нетрезвый житель Челябинска устроил беспорядки в магазине разливных напитков на улице Бейвеля ранним утром 13 мая. Об этом сообщили в службе группы частного охранного предприятия (ЧОП), бойцы которой прибыли на место происшествия и задержали нарушителя. «Молодой человек проник в подсобное помещение магазина, несмотря на попытки продавца остановить его. Продавцу было не под силу выпроводить хулигана», — сообщила пресс-служба ЧОП «Варяг». С этой задачей справились бойцы охранного предприятия, они передали правонарушителя наряду полиции для разбирательства.  В настоящее время работники торговой точки оценивают причиненный ущерб, а полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о привлечении молодого человека к административной или уголовной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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