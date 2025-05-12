Нетрезвый житель Челябинска устроил беспорядки в магазине разливных напитков на улице Бейвеля ранним утром 13 мая. Об этом сообщили в службе группы частного охранного предприятия (ЧОП), бойцы которой прибыли на место происшествия и задержали нарушителя.
«Молодой человек проник в подсобное помещение магазина, несмотря на попытки продавца остановить его. Продавцу было не под силу выпроводить хулигана», — сообщила пресс-служба ЧОП «Варяг». С этой задачей справились бойцы охранного предприятия, они передали правонарушителя наряду полиции для разбирательства.
В настоящее время работники торговой точки оценивают причиненный ущерб, а полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о привлечении молодого человека к административной или уголовной ответственности.
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