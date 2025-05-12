Челябинский губернатор Текслер про полпредство в УрФО: регионы стали друзьями

Полномочным представительствам президента РФ в федеральных округах исполнилось 25 лет. Институт сплотил шесть регионов УрФО, которые стали не просто соседями, а добрыми друзьями, отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«За эти годы полпредство президента в Уральском федеральном округе стало важным институтом, которое помогает регионам, объединяет наши усилия. Шесть регионов УрФО стали не просто соседями, но и добрыми друзьями», — написал Текслер в своем telegram-канале.
Особенно поддержка соседей чувствовалась в последние годы, когда страна столкнулась с разными вызовами. Текслер отметил, что всегда также чувствовал поддержку со стороны полпредов. «Благодарен действующему полпреду президента Артему Жоге за внимание к Челябинской области, помощь в реализации наших инициатив», — добавил губернатор.
Жога приезжал с рабочим визитом в Челябинскую область 18 апреля на церемонию награждения активистов, содействующих победе России в СВО. В церемонии награждения также принял участие Текслер, сообщал ранее корреспондент URA.RU с места событий.
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