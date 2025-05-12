12 мая 2025

Челябинский губернатор Текслер про полпредство в УрФО: регионы стали друзьями

© Служба новостей «URA.RU»
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Жога регулярно приезжает в Челябинскую область и погружается в проблематику региона
Жога регулярно приезжает в Челябинскую область и погружается в проблематику региона Фото:

Полномочным представительствам президента РФ в федеральных округах исполнилось 25 лет. Институт сплотил шесть регионов УрФО, которые стали не просто соседями, а добрыми друзьями, отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. 

«За эти годы полпредство президента в Уральском федеральном округе стало важным институтом, которое помогает регионам, объединяет наши усилия. Шесть регионов УрФО стали не просто соседями, но и добрыми друзьями», — написал Текслер в своем telegram-канале. 

Особенно поддержка соседей чувствовалась в последние годы, когда страна столкнулась с разными вызовами. Текслер отметил, что всегда также чувствовал поддержку со стороны полпредов. «Благодарен действующему полпреду президента Артему Жоге за внимание к Челябинской области, помощь в реализации наших инициатив», — добавил губернатор. 

Жога приезжал с рабочим визитом в Челябинскую область 18 апреля на церемонию награждения активистов, содействующих победе России в СВО. В церемонии награждения также принял участие Текслер, сообщал ранее корреспондент URA.RU с места событий.

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Полномочным представительствам президента РФ в федеральных округах исполнилось 25 лет. Институт сплотил шесть регионов УрФО, которые стали не просто соседями, а добрыми друзьями, отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.  «За эти годы полпредство президента в Уральском федеральном округе стало важным институтом, которое помогает регионам, объединяет наши усилия. Шесть регионов УрФО стали не просто соседями, но и добрыми друзьями», — написал Текслер в своем telegram-канале.  Особенно поддержка соседей чувствовалась в последние годы, когда страна столкнулась с разными вызовами. Текслер отметил, что всегда также чувствовал поддержку со стороны полпредов. «Благодарен действующему полпреду президента Артему Жоге за внимание к Челябинской области, помощь в реализации наших инициатив», — добавил губернатор.  Жога приезжал с рабочим визитом в Челябинскую область 18 апреля на церемонию награждения активистов, содействующих победе России в СВО. В церемонии награждения также принял участие Текслер, сообщал ранее корреспондент URA.RU с места событий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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