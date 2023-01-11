11 января 2023

В Озерске бизнесмен выкупил заброшенное здание, чтобы построить медцентр

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Открытие медцентра для пациентов с COVID-19. Краснотурьинск, Свердловская область, коридор, краснотурьинск, больница, медсестры, медцентр, медицинский центр спасения
Здание строилось для акушерского корпуса Фото:

В Озерске (Челябинская область) бизнесмен выкупил недостроенный акушерский корпус, чтобы возвести там современный медицинский центр. Об этом пресс-служба мэрии сообщила на своем сайте.

«Длительное время здание оставалось объектом незавершенного строительства. Проблему заброшенного здания депутаты подняли в 2018 году. Кроме того, администрация предлагала передать его в ведение ФМБА России и Клинической больницы №71. Были проведены аукционные процедуры и определен их победитель, право собственности перешло новому владельцу», — сообщается в пресс-службе.

По данным URA.RU, объект площадью 586,6 квадратных метров выкупил почти за 6 млн рублей предприниматель Александр Устинов, совладелец фирмы «Квант». Этой же фирме принадлежит медицинский центр «Новая поликлиника».

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В Озерске (Челябинская область) бизнесмен выкупил недостроенный акушерский корпус, чтобы возвести там современный медицинский центр. Об этом пресс-служба мэрии сообщила на своем сайте. «Длительное время здание оставалось объектом незавершенного строительства. Проблему заброшенного здания депутаты подняли в 2018 году. Кроме того, администрация предлагала передать его в ведение ФМБА России и Клинической больницы №71. Были проведены аукционные процедуры и определен их победитель, право собственности перешло новому владельцу», — сообщается в пресс-службе. По данным URA.RU, объект площадью 586,6 квадратных метров выкупил почти за 6 млн рублей предприниматель Александр Устинов, совладелец фирмы «Квант». Этой же фирме принадлежит медицинский центр «Новая поликлиника».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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