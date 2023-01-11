В Озерске бизнесмен выкупил заброшенное здание, чтобы построить медцентр

12 января 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

Здание строилось для акушерского корпуса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Озерске (Челябинская область) бизнесмен выкупил недостроенный акушерский корпус, чтобы возвести там современный медицинский центр. Об этом пресс-служба мэрии сообщила на своем сайте. «Длительное время здание оставалось объектом незавершенного строительства. Проблему заброшенного здания депутаты подняли в 2018 году. Кроме того, администрация предлагала передать его в ведение ФМБА России и Клинической больницы №71. Были проведены аукционные процедуры и определен их победитель, право собственности перешло новому владельцу», — сообщается в пресс-службе. По данным URA.RU, объект площадью 586,6 квадратных метров выкупил почти за 6 млн рублей предприниматель Александр Устинов, совладелец фирмы «Квант». Этой же фирме принадлежит медицинский центр «Новая поликлиника».

В Озерске (Челябинская область) бизнесмен выкупил недостроенный акушерский корпус, чтобы возвести там современный медицинский центр. Об этом пресс-служба мэрии сообщила на своем сайте. «Длительное время здание оставалось объектом незавершенного строительства. Проблему заброшенного здания депутаты подняли в 2018 году. Кроме того, администрация предлагала передать его в ведение ФМБА России и Клинической больницы №71. Были проведены аукционные процедуры и определен их победитель, право собственности перешло новому владельцу», — сообщается в пресс-службе. По данным URA.RU, объект площадью 586,6 квадратных метров выкупил почти за 6 млн рублей предприниматель Александр Устинов, совладелец фирмы «Квант». Этой же фирме принадлежит медицинский центр «Новая поликлиника».