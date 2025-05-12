12 мая 2025

В челябинском нацпарке продают гостиницу под разбор. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Собственник предлагает разобрать здание на брус
Собственник предлагает разобрать здание на брус Фото:

В национальном парке Зюраткуль Челябинской области трехэтажную гостиницу продают на стройматериалы. Соответствующая информация опубликована на интернет-доске объявлений.

«Продаётся коммерческое помещение-гостиница (недостроенная) под разбор. Условия приобретения материалов — брус, OSB лист, доска, плиты пустотные и всего остального— договорные», — следует из объявления на сайте «Авито».

Судя по фотографиям, первый этаж гостиницы выполнен из кирпича. Остальные два этажа построены из профилированного бруса. О причинах разбора гостиницы с высокой степенью готовности продавец не сообщает.

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В национальном парке Зюраткуль Челябинской области трехэтажную гостиницу продают на стройматериалы. Соответствующая информация опубликована на интернет-доске объявлений. «Продаётся коммерческое помещение-гостиница (недостроенная) под разбор. Условия приобретения материалов — брус, OSB лист, доска, плиты пустотные и всего остального— договорные», — следует из объявления на сайте «Авито». Судя по фотографиям, первый этаж гостиницы выполнен из кирпича. Остальные два этажа построены из профилированного бруса. О причинах разбора гостиницы с высокой степенью готовности продавец не сообщает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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