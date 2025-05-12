В национальном парке Зюраткуль Челябинской области трехэтажную гостиницу продают на стройматериалы. Соответствующая информация опубликована на интернет-доске объявлений.
«Продаётся коммерческое помещение-гостиница (недостроенная) под разбор. Условия приобретения материалов — брус, OSB лист, доска, плиты пустотные и всего остального— договорные», — следует из объявления на сайте «Авито».
Судя по фотографиям, первый этаж гостиницы выполнен из кирпича. Остальные два этажа построены из профилированного бруса. О причинах разбора гостиницы с высокой степенью готовности продавец не сообщает.
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