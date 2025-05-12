Самые богатые челябинцы заработали в 11 раз больше самых бедных

В 2024 году самые богатые жители Челябинской области за год получили в 11 раз больше доходов, чем самые бедные. Как следует из данных Челябинскстата, на 20% богачей пришлось 43,2% доходов.
«Распределение денежных доходов по 20-процентным группам населения региона. Коэффициент дифференциации доходов — в 11,1 раза», — подсчитали специалисты Челябинскстата.
В 2010 году этот коэффициент превышал 14 раз (имел значение 14,3), затем падал до девяти раз в 2020 году. После — только рос.
О величине дифференциации населения по полученным доходам говорит также другой коэффициент — Джини. Чем он ближе к единице, тем разница выше. В Челябинской области индикатор составил 0,365, что свидетельствует об умеренном уровне неравенства. В 2010 году он достигал 0,4, а самое низкое значение наблюдалось в 2020 году — 0,334.
Коэффициент дифференциации доходов дает специфическую информацию о различиях между группами населения (отношение наибольших и наименьших доходов). При этом коэффициент Джини фокусируется на общем уровне неравенства.
На первую 20-процентную группу (с наименьшими доходами) пришлось 6,4% доходов, на пятую (с наибольшими доходами) — 43,2%. Экономисты выяснили, что жители из второй группы заработали 11,3% совокупного дохода, из третьей — 16,1%, из четвертой — 23%.
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