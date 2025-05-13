Цветы из теплицы на рекультивированной свалке украсят Челябинск. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Цветы украсят улицы Челябинска
Цветы украсят улицы Челябинска Фото:

В Челябинске на месте рекультивированной свалки построен тепличный комплекс, где сейчас выращивают цветы. Уже в ближайшие дни почти 30 тысяч корешков цветущих растений будут высажены на улицах областного центра. Своими впечатлениями о посещении теплиц поделились глава города Алексей Лошкин и председатель гордумы Челябинска Сергей Буяков.

«В этом году на первом этапе уже готовы к высадке практически 30 тысяч цветов, к середине июня они появятся на улицах Челябинска. Цветы начнут сейчас высаживать в кашпо, с начала следующей недели их расставят по городу», — рассказал Лошкин.

Город будет украшен петуниями, сальвиями, агератумами, колеусами и львиным зевом. Как уточнил Буяков, использование территории рекультивированной свалки для выращивания растений — прекрасный способ сделать Челябинск красивее.

Площадь тепличного комплекса составляет 720 квадратных метров, что позволяет разместить свыше 25 тысяч растений. Ожидается, что объект достигнет полной производственной мощности в феврале-марте 2025 года. Осенью 2024 года теплицы показывал гостям Всероссийского детского экологического форума (ДЭФ) глава региона Алексей Текслер.

В тепличном комплексе можно выращивать растения круглогодично
В тепличном комплексе можно выращивать растения круглогодично
Фото:
Здесь уже готовы к высадке порядка 30 тысяч корней цветов
Здесь уже готовы к высадке порядка 30 тысяч корней цветов
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В Челябинске на месте рекультивированной свалки построен тепличный комплекс, где сейчас выращивают цветы. Уже в ближайшие дни почти 30 тысяч корешков цветущих растений будут высажены на улицах областного центра. Своими впечатлениями о посещении теплиц поделились глава города Алексей Лошкин и председатель гордумы Челябинска Сергей Буяков. «В этом году на первом этапе уже готовы к высадке практически 30 тысяч цветов, к середине июня они появятся на улицах Челябинска. Цветы начнут сейчас высаживать в кашпо, с начала следующей недели их расставят по городу», — рассказал Лошкин. Город будет украшен петуниями, сальвиями, агератумами, колеусами и львиным зевом. Как уточнил Буяков, использование территории рекультивированной свалки для выращивания растений — прекрасный способ сделать Челябинск красивее. Площадь тепличного комплекса составляет 720 квадратных метров, что позволяет разместить свыше 25 тысяч растений. Ожидается, что объект достигнет полной производственной мощности в феврале-марте 2025 года. Осенью 2024 года теплицы показывал гостям Всероссийского детского экологического форума (ДЭФ) глава региона Алексей Текслер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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