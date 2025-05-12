12 мая 2025

В поселке около Челябинска на берегу Шершней прорвало канализационный коллектор

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители поселка утверждают, что вода течет в Шершни
Жители поселка утверждают, что вода течет в Шершни Фото:

В поселке Западный в пригороде Челябинска порвало канализационный коллектор и стоки с фекалиями текут в Шершневское водохранилище. Об этом сообщили жители поселка. 

«„Никто ничего не делает, просто невозможно уже это терпеть. Сейчас опять все зальет этими фекалиями, а мы эту воду потом пьем! Сейчас нерест, рыба вся сдохнет“, — рассказал житель Западного Александр, пишет сайт „74.ру“. 

Коллектор прорвало на улицах, близких к побережью Шершневского водохранилища. Дальше вода бежит к берегу. 

Редакция URA.RU направила запрос в ООО «Южуралводоканал». Ответ будет опубликован после получения. 

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В поселке Западный в пригороде Челябинска порвало канализационный коллектор и стоки с фекалиями текут в Шершневское водохранилище. Об этом сообщили жители поселка.  «„Никто ничего не делает, просто невозможно уже это терпеть. Сейчас опять все зальет этими фекалиями, а мы эту воду потом пьем! Сейчас нерест, рыба вся сдохнет“, — рассказал житель Западного Александр, пишет сайт „74.ру“.  Коллектор прорвало на улицах, близких к побережью Шершневского водохранилища. Дальше вода бежит к берегу.  Редакция URA.RU направила запрос в ООО «Южуралводоканал». Ответ будет опубликован после получения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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