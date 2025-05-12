В поселке около Челябинска на берегу Шершней прорвало канализационный коллектор

В поселке Западный в пригороде Челябинска порвало канализационный коллектор и стоки с фекалиями текут в Шершневское водохранилище. Об этом сообщили жители поселка.
«„Никто ничего не делает, просто невозможно уже это терпеть. Сейчас опять все зальет этими фекалиями, а мы эту воду потом пьем! Сейчас нерест, рыба вся сдохнет“, — рассказал житель Западного Александр, пишет сайт „74.ру“.
Коллектор прорвало на улицах, близких к побережью Шершневского водохранилища. Дальше вода бежит к берегу.
Редакция URA.RU направила запрос в ООО «Южуралводоканал». Ответ будет опубликован после получения.
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