12 мая 2025

Дракой подростков с фейерверком в Челябинске заинтересовался Бастрыкин

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе и результатах проверки
Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе и результатах проверки Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался дракой с фейерверком, которую устроили подростки во дворе жилого дома на улице Салавата Юлаева в Челябинске. Он поручил главе челябинского следкома Алексею Колбасину доложить о ходе проверки, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

«По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области проводится проверка по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Глава ведомства дал поручение Колбасину доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Драка произошла в одном из дворов на улице Салавата Юлаева. Две компании устроили разборку, в ходе которой принялись стрелять в друг друга фейерверком. Полиция нашла всех участников потасовки. В больницу после того, что парни устроили во дворе, никто не обращался.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался дракой с фейерверком, которую устроили подростки во дворе жилого дома на улице Салавата Юлаева в Челябинске. Он поручил главе челябинского следкома Алексею Колбасину доложить о ходе проверки, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области проводится проверка по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Глава ведомства дал поручение Колбасину доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», — сообщили в пресс-службе СК РФ. Драка произошла в одном из дворов на улице Салавата Юлаева. Две компании устроили разборку, в ходе которой принялись стрелять в друг друга фейерверком. Полиция нашла всех участников потасовки. В больницу после того, что парни устроили во дворе, никто не обращался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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