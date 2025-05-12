Дракой подростков с фейерверком в Челябинске заинтересовался Бастрыкин

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался дракой с фейерверком, которую устроили подростки во дворе жилого дома на улице Салавата Юлаева в Челябинске. Он поручил главе челябинского следкома Алексею Колбасину доложить о ходе проверки, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.
«По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области проводится проверка по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Глава ведомства дал поручение Колбасину доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», — сообщили в пресс-службе СК РФ.
Драка произошла в одном из дворов на улице Салавата Юлаева. Две компании устроили разборку, в ходе которой принялись стрелять в друг друга фейерверком. Полиция нашла всех участников потасовки. В больницу после того, что парни устроили во дворе, никто не обращался.
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