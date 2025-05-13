Суд снял арест с бизнеса на элитном курорте челябинского военврача Мицукова

Арбитражный суд Челябинской области снял арест с доли в компании «ЮжуралПродукт», принадлежащей челябинскому бизнесмену и военврачу Александру Мицукову. Фирма управляет курортом «Увильды». Как следует из определения, у учредителей также появились полномочия, которые суд в мае 2024 года приостанавливал.
«Ходатайства ООО „ЮжуралПродукт“, Майер Инги Александровны об отмене обеспечительных мер удовлетворить. Отменить обеспечительные меры», — отмечено в документе, которым располагает URA.RU.
Теперь 70% доли Мицукова выведены из-под ареста. Владельцы компании вернули возможность отчуждать свои доли, изменять уставный капитал, менять директора. Налоговые органы будут обязаны вносить изменения в учредительную документацию.
Первоначально с инициативой наложить обеспечение выходили те же лица, что добились его отмены. Ограничения суд ввел год назад, а снял их по ходатайству, заявленному в апреле. Сделал он это вслед за постановлением уральского арбитража. Тот отменил решения нижестоящих инстанций. Во-первых, осенью 2024 года суды признали незаконными майские записи налоговиков о том, что Мицуков владеет 70% доли в бизнесе, а его бывшая супруга Майер — 30%. Во-вторых, суды отменили другую запись налоговой инспекции. Налоговики в мае исправились, аннулировав внесенные двумя годами ранее изменения устава, запретившие добавлять учредителей без согласия остальных владельцев. До раздела имущества 100% доли принадлежало Майер. Она не хотела возвращать в учредительство экс-супруга. Бизнесвумен пошла на то, что изменила устав в период действия судебного запрета (введен в декабре 2020 года).
Челябинский арбитраж поддержал Майер, но суд в Екатеринбурге счел такой подход формальным. Отменяя майские записи налоговой инспекции 2024 года, суды сослались на отсутствие согласия Майер, в соответствии с уставом, делить бизнес с Мицуковым.
«Действия управления (ФНС — прим. URA.RU) по вынесению оспариваемого решения в данном случае во исполнение определения Центрального районного суда от 3 декабря 2020 о принятии мер по обеспечению иска. Фактически управление исправило допущенную им самим ранее ошибку неверного определения круга лиц, в отношении которых действует запрет, установленный определением райсуда», — заключил уральский арбитраж.
В разговоре с URA.RU Мицуков пояснил, что, учитывая решения судов, Майер на себя перерегистрировала фирму в Москве. И в уставе снова указан запрет на вхождение в состав учредителей новых участников без согласия единственного владельца, указанного в документах. Фактически все те же решения судам придется принять заново.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием также к Майер. Ответы будут опубликованы после поступления.
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