12 мая 2025

Фанаты придумали новый гимн ХК «Трактор». Видео

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Фанаты поддерживают команду
Фанаты поддерживают команду Фото:

В социальных сетях фанаты ХК «Трактор» придумали новый гимн команды. Один из треков завирусился в Tik-Tok и набрал многомиллионные просмотры.

«Поднимаем кулаки за черно-белый флаг. Только за Кубок, только за Танкоград!», — поется в треке.

В финальной серии «Трактор» сыграет с ярославским «Локомотивом». Первая и вторая игры пройдут 13 и 15 мая в Ярославле. На время выездных матчей в ЦПКиО имени Гагарина в Челябинске организуют фан-зону. 17 и 19 мая челябинцы сыграют при домашних трибунах. 

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В социальных сетях фанаты ХК «Трактор» придумали новый гимн команды. Один из треков завирусился в Tik-Tok и набрал многомиллионные просмотры. «Поднимаем кулаки за черно-белый флаг. Только за Кубок, только за Танкоград!», — поется в треке. В финальной серии «Трактор» сыграет с ярославским «Локомотивом». Первая и вторая игры пройдут 13 и 15 мая в Ярославле. На время выездных матчей в ЦПКиО имени Гагарина в Челябинске организуют фан-зону. 17 и 19 мая челябинцы сыграют при домашних трибунах. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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