Фанаты поддерживают команду
В социальных сетях фанаты ХК «Трактор» придумали новый гимн команды. Один из треков завирусился в Tik-Tok и набрал многомиллионные просмотры.
«Поднимаем кулаки за черно-белый флаг. Только за Кубок, только за Танкоград!», — поется в треке.
В финальной серии «Трактор» сыграет с ярославским «Локомотивом». Первая и вторая игры пройдут 13 и 15 мая в Ярославле. На время выездных матчей в ЦПКиО имени Гагарина в Челябинске организуют фан-зону. 17 и 19 мая челябинцы сыграют при домашних трибунах.
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