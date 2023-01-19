Власти ХМАО заключают соглашение с правительством РФ о мегапроекте, одобренном Мишустиным

Власти ХМАО заключают соглашение о создании особой экономической зоны в Нягани

Михаил Мишустин одобрил создание особой экономической зоны в Нягани Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа одобрило проект трехстороннего соглашения о создании особой экономической зоны в Нягани, которое ранее одобрил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На сайте правительства ХМАО опубликовано сообщение, что соглашение будет подписано губернатором ХМАО Натальей Комаровой, заместителем министра экономического развития Российской Федерации Дмитрием Вахруковым и мэром Нягани Иваном Ямашевым.

«Правительство Ханты-Мансийского автономного округа одобрило проект трехстороннего соглашения о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа „Нягань“. Документ подпишут глава региона, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков и глава Нягани Иван Ямашев. Решение о создании первой особой экономической зоны промышленно-производственного типа „Нягань“ в Ханты-Мансийском автономном округе утверждено постановлением Правительства Российской Федерации, подписанным председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.», — указано в публикации.

По словам вице-губернатора Романа Генкеля, в соглашении прописан предельный срок заключения допсоглашений о плане обустройства, материально-технического оснащения особой экономической зоны и прилегающих территорий. «Совокупный эффект для бюджетов всех уровней составит более 7,6 миллиарда рублей», — уточнил Генкель.

Площадь экономической зоны — 272 гектара, предусмотрено расширение до тысячи. Власти ХМАО определились с управляющей компанией — это «Промышленные парки Югры» — и пятью якорными резидентами. Соглашение о намерениях заключено с ООО «Комита», ООО «Группа „Полипластик“», ООО «Смарт Нетворкс», АО «Югорский лесопромышленный холдинг» и ООО «Социальная инфраструктура — Сибирь».

Ранее URA.RU писало об оценке губернатором ХМАО проекта ОЭЗ в Нягани. Якорные резиденты уже на первом этапе проекта создадут 737 рабочих мест.