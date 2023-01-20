20 января 2023

Юный екатеринбуржец примет участие в шоу «Голос. Дети»

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Завтрак с представителями event-агентств в кафе
Георгий Табуркин примет участие в поединке на выбывание в шоу «Голос. Дети» Фото:

С 27 января стартуют поединки — первый этап на выбывание в музыкальном шоу «Голос. Дети» на «Первом канале». В одной из команд участвует юный екатеринбуржец, рассказали в пресс-релизе шоу «Голос. Дети» про юбилейный сезон.

«В команде наставника Егора Крида будет участвовать девятилетний Георгий Табуркин из Екатеринбурга. В поединках судьбу конкурсантов будут решать наставники, но на последующих этапах выбор сделают телезрители», — сообщили в пресс-релизе конкурса.

По итогам слепых прослушиваний были набраны 15 лучших исполнителей. Табуркин сумел поразить жюри исполнением песни «Starlight» группы Muse.

Ранее URA.RU сообщало о победе танцевального коллектива из Ревды (Свердловская область) на национальном телевизионном конкурсе. Танцоры стали лучшими среди 5000 участников.

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С 27 января стартуют поединки — первый этап на выбывание в музыкальном шоу «Голос. Дети» на «Первом канале». В одной из команд участвует юный екатеринбуржец, рассказали в пресс-релизе шоу «Голос. Дети» про юбилейный сезон. «В команде наставника Егора Крида будет участвовать девятилетний Георгий Табуркин из Екатеринбурга. В поединках судьбу конкурсантов будут решать наставники, но на последующих этапах выбор сделают телезрители», — сообщили в пресс-релизе конкурса. По итогам слепых прослушиваний были набраны 15 лучших исполнителей. Табуркин сумел поразить жюри исполнением песни «Starlight» группы Muse. Ранее URA.RU сообщало о победе танцевального коллектива из Ревды (Свердловская область) на национальном телевизионном конкурсе. Танцоры стали лучшими среди 5000 участников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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