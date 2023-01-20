С 27 января стартуют поединки — первый этап на выбывание в музыкальном шоу «Голос. Дети» на «Первом канале». В одной из команд участвует юный екатеринбуржец, рассказали в пресс-релизе шоу «Голос. Дети» про юбилейный сезон.
«В команде наставника Егора Крида будет участвовать девятилетний Георгий Табуркин из Екатеринбурга. В поединках судьбу конкурсантов будут решать наставники, но на последующих этапах выбор сделают телезрители», — сообщили в пресс-релизе конкурса.
По итогам слепых прослушиваний были набраны 15 лучших исполнителей. Табуркин сумел поразить жюри исполнением песни «Starlight» группы Muse.
Ранее URA.RU сообщало о победе танцевального коллектива из Ревды (Свердловская область) на национальном телевизионном конкурсе. Танцоры стали лучшими среди 5000 участников.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».